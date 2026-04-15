In orari in cui la banca aveva chiuso i battenti al pubblico, una volta riuscito ad eludere i sistemi di allarme, un hacker è stato in grado di effettuare l’installazione di dispositivi (probabilmente hardware sofisticati come KVM malevoli o strumenti di accesso remoto fisico alla rete interna) con cui intercettare il traffico dati e rubare credenziali di accesso dei clienti ai sistemi bancari.
il caso
Hackerati i PC di varie banche: ma è un problema di modello di sicurezza
Un criminale, arrestato dalla Polizia, è riuscito a installare dispositivi sui computer di un istituto di credito, intercettando il traffico dati e rubando credenziali di accesso dei clienti ai sistemi bancari. Ecco come sono stati hackerati i PC di più banche e come mitigare il rischio
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