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Hackerati i PC di varie banche: ma è un problema di modello di sicurezza

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Un criminale, arrestato dalla Polizia, è riuscito a installare dispositivi sui computer di un istituto di credito, intercettando il traffico dati e rubando credenziali di accesso dei clienti ai sistemi bancari. Ecco come sono stati hackerati i PC di più banche e come mitigare il rischio

Pubblicato il 15 apr 2026
Governance bancaria; Hackerati i Pc di una banca: per rubare dati e carpire credenziali di accesso ai conti

In orari in cui la banca aveva chiuso i battenti al pubblico, una volta riuscito ad eludere i sistemi di allarme, un hacker è stato in grado di effettuare l’installazione di dispositivi (probabilmente hardware sofisticati come KVM malevoli o strumenti di accesso remoto fisico alla rete interna) con cui intercettare il traffico dati e rubare credenziali di accesso dei clienti ai sistemi bancari.

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Mirella Castigli
Giornalista
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

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