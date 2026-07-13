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L'ANALISI TECNICA

GigaWiper, la piattaforma malware che spia e distrugge i sistemi compromessi

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
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I laboratori di Threat Intelligence Microsoft hanno identificato il nuovo malware GigaWiper che, oltre alla capacità di cancellare dati, si caratterizza per la sua architettura modulare che combina funzionalità di accesso remoto, spionaggio e distruzione dei sistemi compromessi. Ecco tutti i dettagli e i consigli per difendersi

Pubblicato il 13 lug 2026
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Salvatore Lombardo

Funzionario informatico, Esperto ICT, Socio Clusit e autore

GigaWiper

Una nuova minaccia per Windows, denominata GigaWiper, è stata identificata dal Microsoft Threat Intelligence: il malware, sviluppato in Go, combina funzionalità di accesso remoto, spionaggio e distruzione dei sistemi compromessi.

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Salvatore Lombardo
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