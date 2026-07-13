Una nuova minaccia per Windows, denominata GigaWiper, è stata identificata dal Microsoft Threat Intelligence: il malware, sviluppato in Go, combina funzionalità di accesso remoto, spionaggio e distruzione dei sistemi compromessi.
L'ANALISI TECNICA
GigaWiper, la piattaforma malware che spia e distrugge i sistemi compromessi
I laboratori di Threat Intelligence Microsoft hanno identificato il nuovo malware GigaWiper che, oltre alla capacità di cancellare dati, si caratterizza per la sua architettura modulare che combina funzionalità di accesso remoto, spionaggio e distruzione dei sistemi compromessi. Ecco tutti i dettagli e i consigli per difendersi
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