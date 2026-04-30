Il Garante per la protezione dei dati personali mette al sicuro l’estate di turisti italiani e internazionali nel nostro Paese con una nota che ribadisce alle associazioni di categoria del settore hospitality il divieto di conservare le copie dei documenti di identità degli ospiti oltre il tempo necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di sicurezza competenti.
la nota
Foto di documenti su WhatsApp e archivi insicuri: il Garante privacy bacchetta hotel e B&B
Il Garante privacy ha ribadito alle associazioni di categoria del settore hospitality il divieto di conservare le copie dei documenti di identità degli ospiti oltre il tempo necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di sicurezza competenti. Ma serve un supporto concreto per adeguare le tecnologie dell’intera filiera
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