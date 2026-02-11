Formazione e consapevolezza sono i rimedi più efficaci contro il cyber crimine, tant’è che nessuna infrastruttura per la cybersecurity è totalmente efficace se gli utenti hanno scarsa cognizione dei rischi a cui ogni sistema e ogni attività sono esposti.
cyber cultura
Cyber security, l’abbondanza di formazione online fa cadere ogni alibi
La formazione gratuita o a basso costo mette le aziende e i singoli con le spalle al muro: non sapere riconoscere truffe e minacce diventa una scelta. Ecco alcune piattaforme per colmare le lacune
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business