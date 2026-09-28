Lo stillicidio di incidenti di sicurezza legati all’AI è senza fine. Ma, secondo uno scoop di Axios, le società di intelligenza artificiale stanno indagando su decine di migliaia di incidenti cyber.
L'indagine
AI, migliaia di incidenti cyber: è difficile governare sistemi sempre più autonomi
Le società di intelligenza artificiale sono travolte da uno tsunami AI di incidenti di sicurezza. Sarebbero decine di migliaia. Ecco cosa qual è l’impatto e cosa significa per la cyber security di tutti
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