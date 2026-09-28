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L'indagine

AI, migliaia di incidenti cyber: è difficile governare sistemi sempre più autonomi

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Le società di intelligenza artificiale sono travolte da uno tsunami AI di incidenti di sicurezza. Sarebbero decine di migliaia. Ecco cosa qual è l’impatto e cosa significa per la cyber security di tutti

Pubblicato il 28 set 2026
AI, migliaia di incidenti cyber: è difficile governare sistemi sempre più autonomi
Incident management, business technology concept. Operational excellence in IT operations. Process of efficiently identifying, diagnosing and resolving unexpected problems that occur in IT systems.
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Lo stillicidio di incidenti di sicurezza legati all’AI è senza fine. Ma, secondo uno scoop di Axios, le società di intelligenza artificiale stanno indagando su decine di migliaia di incidenti cyber.

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Mirella Castigli
Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

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