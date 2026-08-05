Le nuove linee guida dell’EDPB sull’anonimizzazione segnano un cambio di prospettiva rispetto al parere 5/2014, passando da una visione statica del dato anonimo a un approccio dinamico e relativo, in cui la stessa informazione può essere anonima per alcune entità ma non per altre.
gdpr
Un dato anonimo per chi? Le nuove linee guida EDPB cambiano prospettiva
Le nuove linee guida EDPB superano la visione tradizionale dell’anonimizzazione: un dato può essere anonimo per alcuni soggetti ma non per altri. Per i titolari del trattamento cambia il modo di valutare rischio, accountability e governance dei dati, anche nei progetti di intelligenza artificiale
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