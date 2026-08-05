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Un dato anonimo per chi? Le nuove linee guida EDPB cambiano prospettiva

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Le nuove linee guida EDPB superano la visione tradizionale dell’anonimizzazione: un dato può essere anonimo per alcuni soggetti ma non per altri. Per i titolari del trattamento cambia il modo di valutare rischio, accountability e governance dei dati, anche nei progetti di intelligenza artificiale

Pubblicato il 5 ago 2026
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Benedetto Paolucci

Esperto di Data Protection – CIPP/E

Anonimizzazione nuove linee guida EDPB

Le nuove linee guida dell’EDPB sull’anonimizzazione segnano un cambio di prospettiva rispetto al parere 5/2014, passando da una visione statica del dato anonimo a un approccio dinamico e relativo, in cui la stessa informazione può essere anonima per alcune entità ma non per altre.

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Benedetto Paolucci
Esperto di Data Protection – CIPP/E

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