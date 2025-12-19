Nel dibattito sulla compliance al GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nei flussi informativi, uno degli equivoci più ricorrenti riguarda i servizi di recapito, perché si continua a confondere il contatto materiale con la responsabilità giuridica.
gdpr
Quando il dato viaggia chiuso: la non responsabilità del servizio di recapito
Nel caso dei servizi di recapito, si osserva che il GDPR non attribuisce ruoli e obblighi a chi trasporta informazioni senza poter incidere sul loro contenuto, ma individua tali ruoli e obblighi in capo a chi determina finalità, modalità e destino. La responsabilità non nasce dalla prossimità fisica al dato, ma dal potere di governarlo
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business