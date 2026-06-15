Nel linguaggio comune del procurement IT, lo SLA (Service Level Agreement) è spesso percepito come un allegato tecnico al contratto principale: un documento che fissa le percentuali di uptime, i tempi di risposta al ticketing e le finestre di manutenzione programmata.
la guida pratica
Contratto SLA e sicurezza: come strutturare le penali nelle forniture tecnologiche
Il contratto SLA è il presidio legale della sicurezza nelle forniture IT. Strutturare correttamente KPI, penali e clausole di sicurezza non è solo una questione tecnica: è la traduzione in diritto degli obblighi normativi imposti da NIS2, DORA e GDPR. Questa guida illustra come farlo in modo efficace
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