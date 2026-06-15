Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

la guida pratica

Contratto SLA e sicurezza: come strutturare le penali nelle forniture tecnologiche

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

Il contratto SLA è il presidio legale della sicurezza nelle forniture IT. Strutturare correttamente KPI, penali e clausole di sicurezza non è solo una questione tecnica: è la traduzione in diritto degli obblighi normativi imposti da NIS2, DORA e GDPR. Questa guida illustra come farlo in modo efficace

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Contratto SLA

Nel linguaggio comune del procurement IT, lo SLA (Service Level Agreement) è spesso percepito come un allegato tecnico al contratto principale: un documento che fissa le percentuali di uptime, i tempi di risposta al ticketing e le finestre di manutenzione programmata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI Act decreti attuativi

  • i decreti ATTUATIVi

    Legge AI, il Governo accelera: più poteri ad ACN, nuove regole su biometria, lavoro e formazione

    10 Giu 2026

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • Cyber risk management

  • la guida pratica

    Cyber risk management: tradurre la GRC in investimenti per il board

    05 Mag 2026

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • G7 Cybersecurity 2026

  • il documento

    G7 Cybersecurity: post-quantum, AI e PMI al centro dell'agenda globale

    09 Giu 2026

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • GDPR e NIS 2; Dalla teoria alla tabella: correlare BIA, SL e incidenti significativi nel Monis

  • La sicurezza misurabile

    Gestire gli incidenti significativi: la matrice operativa per la conformità NIS 2

    02 Dic 2025

    di Giuseppe Alverone e Monica Perego

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x