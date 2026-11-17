Dopo aver visto come i controlli nascano come risposta speculare alle minacce e dopo aver esplorato il ruolo del contesto nel determinarne gravità e probabilità, arriviamo al piano più concreto: l’applicazione pratica.
dal gdpr alla nis2
Asset, sedi aziendali e priorità: la sfida della concretezza nella gestione dei controlli
Proteggere un portatile, un server critico o una filiale richiede controlli di sicurezza differenti. Un approccio basato sul rischio permette di classificare gli asset, definire misure proporzionate e documentare le scelte. Ecco come conciliare ISO 27001, NIS2 e GDPR con una gestione della cyber security concreta e sostenibile
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