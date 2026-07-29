Surfshark prova gratuita: 7 giorni senza costi per testare VPN e strumenti di sicurezza

La VPN di Surfshark è disponibile con una prova gratuita che permette di accedere per 7 giorni all’intera piattaforma di sicurezza digitale senza alcun pagamento iniziale.

L’iniziativa è disponibile sui piani annuali e biennali di Surfshark, richiede la creazione di un account con un metodo di pagamento valido e consente di utilizzare tutti gli strumenti inclusi nell’offerta prima dell’eventuale rinnovo automatico.

Surfshark mette a disposizione l’intero ecosistema di protezione e permette di interrompere la prova in qualsiasi momento per evitare addebiti.

Cosa comprende la prova gratuita di Surfshark

Durante i sette giorni di prova sono disponibili tutte le funzionalità previste dal servizio di VPN di Surfshark.

L’accesso non presenta limitazioni rispetto all’abbonamento, con l’unica differenza che durante il periodo gratuito è possibile utilizzare la VPN su tre dispositivi contemporaneamente.

Tra le principali caratteristiche disponibili figurano:

oltre 4.500 server distribuiti in 100 Paesi;

cambio dell’indirizzo IP;

crittografia del traffico internet;

navigazione ad alta velocità;

kill switch per interrompere automaticamente la connessione in caso di disconnessione della VPN;

tecnologia CleanWeb per bloccare annunci pubblicitari, pop-up e malware;

server offuscati che rendono più difficile rilevare l’utilizzo della VPN;

funzione Bypasser per escludere specifici siti o applicazioni dalla connessione VPN.

Terminato il periodo di prova, l’abbonamento abilita anche connessioni simultanee illimitate.

Le funzionalità di sicurezza disponibili con la prova gratuita di Surfshark

La VPN rappresenta soltanto uno degli strumenti presenti nell’offerta di Surfshark. A seconda del piano scelto, la piattaforma integra ulteriori servizi dedicati alla protezione della privacy e dei dispositivi.

VPN con oltre 4.500 server

Il servizio cifra il traffico internet e sostituisce l’indirizzo IP dell’utente attraverso una rete composta da oltre 4.500 server presenti in 100 Paesi. Questo consente di proteggere la connessione durante la navigazione.

Alternative ID

La funzione genera un indirizzo email alternativo da utilizzare durante registrazioni online, iscrizioni a newsletter e servizi web, limitando la diffusione dell’indirizzo principale.

Antivirus

L’antivirus esegue controlli sui download e sugli allegati prima dell’apertura dei file. Il sistema monitora inoltre eventuali tentativi di accesso non autorizzato ad alcune funzioni del dispositivo.

Alert

Il servizio controlla eventuali fughe di dati che coinvolgono informazioni personali come email, password o documenti d’identità e invia una notifica quando vengono rilevate esposizioni in database compromessi.

Incogni

Nella versione Surfshark One+ è disponibile anche Incogni, uno strumento che monitora oltre 420 broker di dati per richiedere la rimozione delle informazioni personali utilizzate a fini di profilazione.

Come attivare la prova gratuita di Surfshark

L’attivazione richiede tre passaggi.

Occorre innanzitutto selezionare uno dei piani disponibili da 12 o 24 mesi, inserire email e metodo di pagamento e verificare di non aver già utilizzato la prova gratuita.

Successivamente si crea l’account personale e si installa l’applicazione sul dispositivo.

Una volta completata la procedura, il periodo gratuito parte immediatamente.

Sono accettati carta di credito, PayPal e Apple Pay. È inoltre possibile utilizzare altri metodi di pagamento previsti dal servizio.

Quanto costa la VPN di Surfshark dopo il periodo gratuito

La prova inizia in modo totalmente gratuito e include tutte le funzionalità disponibili e può essere annullata in qualsiasi momento.

Se non viene disattivato il rinnovo automatico, al termine dei sette giorni viene applicato il prezzo del piano selezionato, al quale si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Voce Dettagli Costo iniziale 0,00 € Durata prova 7 giorni Dispositivi durante la prova 3 contemporaneamente Dispositivi dopo l’attivazione Illimitati Piani disponibili 12 mesi e 24 mesi Rinnovo Automatico al termine della prova Garanzia di rimborso 30 giorni dopo il primo addebito

Perché la prova gratuita si differenzia dalle VPN gratuite

Le VPN senza abbonamento possono imporre limiti di traffico dati, velocità ridotte, reti di server più contenute e funzionalità di sicurezza meno complete. La prova gratuita di Surfshark, invece, offre l’accesso all’intera piattaforma senza limitazioni operative per tutta la durata dei sette giorni.

L’offerta include inoltre una politica no-log verificata da test indipendenti, applicazioni dedicate per le principali piattaforme e strumenti aggiuntivi dedicati alla sicurezza informatica e alla protezione dell’identità digitale.