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Telefonate spam, Incogni sconta i piani annuali fino al 50%: come funziona il servizio per rimuovere i dati dal web

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Le offerte Incogni consentono di ridurre l’esposizione dei dati personali sul web attraverso richieste automatizzate di rimozione ai data broker. La promozione prevede fino al 50% di sconto sui piani annuali, con servizi dedicati contro telefonate indesiderate, phishing e furti d’identità

Pubblicato il 28 lug 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Stop alle telefonate spam con Incogni
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Stop alle telefonate spam con Incogni: i 3 punti chiave

  • Promozione annuale Incogni con sconti fino al 50%, automatizza rimozioni e offre garanzia di rimborso entro 30 giorni.
  • Riduce l’esposizione rimuovendo dati da data broker e siti, limitando indirizzi, numeri di telefono e email per meno spam e frodi.
  • Piani: Standard rimozione automatica da oltre 420 broker; Family protegge fino a 5 persone; Unlimited estende a +2.000 siti e assistenza telefonica.
Riassunto generato con AI

Le telefonate spam continuano a rappresentare una delle principali conseguenze della diffusione incontrollata dei dati personali online. Per questo motivo Incogni propone una promozione sui propri abbonamenti annuali, con sconti fino al 50% rispetto ai piani mensili.

Incogni automatizza l’invio delle richieste di cancellazione ai broker di dati e ad altri siti che raccolgono informazioni personali: il piano Unlimited estende la protezione anche a migliaia di ulteriori piattaforme.

L’offerta di Incogni include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Blocca le telefonate spam con l’offerta di Incogni

Come Incogni riduce l’esposizione dei dati personali

Il servizio di Incogni interviene sui siti che archiviano e commercializzano dati personali, inviando richieste di rimozione per conto dell’utente. L’obiettivo è limitare la circolazione di informazioni come indirizzi, numeri di telefono ed email.

Ridurre la disponibilità di questi dati può diminuire il rischio di ricevere chiamate indesiderate, campagne di phishing e tentativi di frode. Inoltre, una minore esposizione rende più difficile il recupero di informazioni utilizzabili per furti d’identità o altre attività fraudolente.

Come fermare le chiamate spam con i piani Standard, Family e Unlimited di Incogni

Tutti i piani di Incogni comprendono la rimozione automatica dei dati da oltre 420 data broker, la gestione di più indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi postali, oltre alle verifiche periodiche per impedire che le informazioni vengano nuovamente pubblicate.

Ci sono, però, delle piccole differenze tra i piani Standard, Family e Unlimited:

  • Il piano Standard automatizza l’intero processo di cancellazione senza richiedere ulteriori interventi da parte dell’utente. È indicato per chi desidera ridurre la propria presenza nei principali database commerciali.
  • I piani Family permettono di proteggere fino a cinque persone tramite un unico account amministratore. Questa soluzione centralizza la gestione delle richieste di rimozione e dei controlli periodici.
  • Il piano Unlimited aggiunge la rimozione personalizzata dei dati da oltre 2.000 siti aggiuntivi rispetto ai broker monitorati automaticamente. Gli utenti possono segnalare qualsiasi pagina che esponga dati personali, mentre il servizio gestisce direttamente la richiesta di cancellazione. Il piano comprende anche assistenza telefonica in tempo reale.

Quanto costano i piani di Incogni per rimuovere i dati dal web

Tutti gli abbonamenti includono supporto tramite chat disponibile 24 ore su 24, report mensili sull’avanzamento delle richieste e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

I costi sono diversi a seconda del piano previsto e grazie agli sconti applicati il risparmio sui piani annuali è evidente.

PianoMensileAnnuale (prezzo mensile equivalente)Risparmio indicato
Standard11,98 €5,99 €71 € l’anno
Unlimited23,98 €11,99 €143 € l’anno
Family25,98 €12,99 €155 € l’anno
Family Unlimited39,98 €19,99 €239 € l’anno

Come avviene la rimozione dei dati con Incogni

L’attivazione richiede tre passaggi. L’utente crea il proprio profilo, firma l’autorizzazione che permette a Incogni di operare per suo conto e può successivamente monitorare l’avanzamento delle richieste attraverso il proprio account. Il servizio produce inoltre report mensili sullo stato delle rimozioni effettuate.

Blocca le telefonate spam con l’offerta di Incogni
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