Telefonate spam, Incogni sconta i piani annuali fino al 50%: come funziona il servizio per rimuovere i dati dal web

Le telefonate spam continuano a rappresentare una delle principali conseguenze della diffusione incontrollata dei dati personali online. Per questo motivo Incogni propone una promozione sui propri abbonamenti annuali, con sconti fino al 50% rispetto ai piani mensili.
Incogni automatizza l’invio delle richieste di cancellazione ai broker di dati e ad altri siti che raccolgono informazioni personali: il piano Unlimited estende la protezione anche a migliaia di ulteriori piattaforme.
L’offerta di Incogni include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Indice degli argomenti
Come Incogni riduce l’esposizione dei dati personali
Il servizio di Incogni interviene sui siti che archiviano e commercializzano dati personali, inviando richieste di rimozione per conto dell’utente. L’obiettivo è limitare la circolazione di informazioni come indirizzi, numeri di telefono ed email.
Ridurre la disponibilità di questi dati può diminuire il rischio di ricevere chiamate indesiderate, campagne di phishing e tentativi di frode. Inoltre, una minore esposizione rende più difficile il recupero di informazioni utilizzabili per furti d’identità o altre attività fraudolente.
Come fermare le chiamate spam con i piani Standard, Family e Unlimited di Incogni
Tutti i piani di Incogni comprendono la rimozione automatica dei dati da oltre 420 data broker, la gestione di più indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi postali, oltre alle verifiche periodiche per impedire che le informazioni vengano nuovamente pubblicate.
Ci sono, però, delle piccole differenze tra i piani Standard, Family e Unlimited:
- Il piano Standard automatizza l’intero processo di cancellazione senza richiedere ulteriori interventi da parte dell’utente. È indicato per chi desidera ridurre la propria presenza nei principali database commerciali.
- I piani Family permettono di proteggere fino a cinque persone tramite un unico account amministratore. Questa soluzione centralizza la gestione delle richieste di rimozione e dei controlli periodici.
- Il piano Unlimited aggiunge la rimozione personalizzata dei dati da oltre 2.000 siti aggiuntivi rispetto ai broker monitorati automaticamente. Gli utenti possono segnalare qualsiasi pagina che esponga dati personali, mentre il servizio gestisce direttamente la richiesta di cancellazione. Il piano comprende anche assistenza telefonica in tempo reale.
Quanto costano i piani di Incogni per rimuovere i dati dal web
Tutti gli abbonamenti includono supporto tramite chat disponibile 24 ore su 24, report mensili sull’avanzamento delle richieste e garanzia di rimborso entro 30 giorni.
I costi sono diversi a seconda del piano previsto e grazie agli sconti applicati il risparmio sui piani annuali è evidente.
|Piano
|Mensile
|Annuale (prezzo mensile equivalente)
|Risparmio indicato
|Standard
|11,98 €
|5,99 €
|71 € l’anno
|Unlimited
|23,98 €
|11,99 €
|143 € l’anno
|Family
|25,98 €
|12,99 €
|155 € l’anno
|Family Unlimited
|39,98 €
|19,99 €
|239 € l’anno
Come avviene la rimozione dei dati con Incogni
L’attivazione richiede tre passaggi. L’utente crea il proprio profilo, firma l’autorizzazione che permette a Incogni di operare per suo conto e può successivamente monitorare l’avanzamento delle richieste attraverso il proprio account. Il servizio produce inoltre report mensili sullo stato delle rimozioni effettuate.
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