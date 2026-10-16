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Promozioni VPN fino al 75% di sconto e 3 mesi gratis: protezione dati e privacy online a costi ridotti

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Sconti fino al 75% e tre mesi aggiuntivi sui piani biennali: la promozione NordVPN riduce il costo iniziale della protezione online. Ecco tariffe, funzionalità incluse e condizioni di rinnovo

Pubblicato il 16 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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NordVPN in sconto: i 3 punti chiave

  • Promozione NordVPN: Sconti fino al 75%, tre mesi aggiuntivi sui piani biennali, prezzi da 3,49 euro/mese; tariffa iniziale ridotta.
  • Tre formule: Base, Completo, Ultimate Max; protezione per dieci dispositivi, antivirus, password manager, un terabyte cloud, IP dedicato, copertura Cyber fino a 5.000 euro.
  • Sicurezza e condizioni: tunnel crittografato e nascondimento indirizzo IP pubblico utile su Wi-Fi pubbliche; non garantisce anonimato assoluto; verificare rinnovo, pagamento per 27 mesi, possibile IVA, rimborso di 30 giorni.
Riassunto generato con AI

Riduzioni di costo fino al 75% e tre mesi aggiuntivi caratterizzano la promozione di NordVPN che offre la VPN in sconto per i nuovi abbonamenti.

L’offerta di NordVPN riguarda i piani biennali e comprende tre livelli di protezione, con prezzi da 3,49 euro al mese.

NordVPN integra una connessione crittografata con strumenti contro malware, phishing e tracciamento pubblicitario, in base al piano scelto.

Attiva la VPN in sconto di NordVPN

VPN in sconto: come funzionano i piani promozionali

L’offerta di NordVPN comprende tre formule: Base, Completo e Ultimate Max. Tutte includono una VPN sicura e veloce, oltre alla possibilità di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente.

  • Il piano Base offre la protezione della connessione.
  • Completo aggiunge antivirus di nuova generazione, blocco di pubblicità e tracker, protezione da truffe e phishing, password manager e un terabyte di archiviazione cloud crittografata.
  • Ultimate Max comprende anche l’indirizzo IP dedicato e una copertura assicurativa Cyber con massimale di 5.000 euro, soggetta a condizioni specifiche. Include inoltre strumenti per monitorare eventuali fughe di dati personali.

Sicurezza informatica: vantaggi operativi e limiti

La VPN crea un tunnel crittografato tra il dispositivo e il server scelto, rendendo più difficile intercettare il traffico durante la navigazione. Il servizio nasconde inoltre l’indirizzo IP pubblico e la posizione associata alla connessione.

Queste funzioni risultano utili soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche o non affidabili. La protezione da malware e phishing, invece, dipende dalle funzionalità incluse nel piano e dalle impostazioni attivate nell’applicazione.

La VPN non garantisce anonimato assoluto e non sostituisce aggiornamenti software, autenticazione a più fattori e comportamenti prudenti online.

La garanzia di rimborso di 30 giorni consente di valutare il servizio entro i termini previsti.

Quanto costa la VPN di NordVPN

La tabella riassume le tariffe di NordVPN per i piani biennali, con tre mesi aggiuntivi inclusi.

Gli importi iniziali si riferiscono ai primi 27 mesi; il rinnovo avviene invece su base annuale.

PianoPrezzo mensile indicativoTotale iniziale per 27 mesiRinnovo annualeSconto dichiarato
Base3,49 €94,23 €139,08 €69%
Completo4,49 €121,23 €219,48 €75%
Ultimate Max8,49 €229,23 €338,28 €69%

Il costo mensile indicato rappresenta una media del periodo promozionale, non un canone mensile senza vincoli: il pagamento iniziale copre infatti 27 mesi.

La differenza tra tariffa iniziale e rinnovo è un elemento decisivo per valutare il risparmio nel tempo.

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