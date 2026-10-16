Riduzioni di costo fino al 75% e tre mesi aggiuntivi caratterizzano la promozione di NordVPN che offre la VPN in sconto per i nuovi abbonamenti.
L’offerta di NordVPN riguarda i piani biennali e comprende tre livelli di protezione, con prezzi da 3,49 euro al mese.
NordVPN integra una connessione crittografata con strumenti contro malware, phishing e tracciamento pubblicitario, in base al piano scelto.
Indice degli argomenti
VPN in sconto: come funzionano i piani promozionali
L’offerta di NordVPN comprende tre formule: Base, Completo e Ultimate Max. Tutte includono una VPN sicura e veloce, oltre alla possibilità di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente.
- Il piano Base offre la protezione della connessione.
- Completo aggiunge antivirus di nuova generazione, blocco di pubblicità e tracker, protezione da truffe e phishing, password manager e un terabyte di archiviazione cloud crittografata.
- Ultimate Max comprende anche l’indirizzo IP dedicato e una copertura assicurativa Cyber con massimale di 5.000 euro, soggetta a condizioni specifiche. Include inoltre strumenti per monitorare eventuali fughe di dati personali.
Sicurezza informatica: vantaggi operativi e limiti
La VPN crea un tunnel crittografato tra il dispositivo e il server scelto, rendendo più difficile intercettare il traffico durante la navigazione. Il servizio nasconde inoltre l’indirizzo IP pubblico e la posizione associata alla connessione.
Queste funzioni risultano utili soprattutto sulle reti Wi-Fi pubbliche o non affidabili. La protezione da malware e phishing, invece, dipende dalle funzionalità incluse nel piano e dalle impostazioni attivate nell’applicazione.
La VPN non garantisce anonimato assoluto e non sostituisce aggiornamenti software, autenticazione a più fattori e comportamenti prudenti online.
La garanzia di rimborso di 30 giorni consente di valutare il servizio entro i termini previsti.
Quanto costa la VPN di NordVPN
La tabella riassume le tariffe di NordVPN per i piani biennali, con tre mesi aggiuntivi inclusi.
Gli importi iniziali si riferiscono ai primi 27 mesi; il rinnovo avviene invece su base annuale.
|Piano
|Prezzo mensile indicativo
|Totale iniziale per 27 mesi
|Rinnovo annuale
|Sconto dichiarato
|Base
|3,49 €
|94,23 €
|139,08 €
|69%
|Completo
|4,49 €
|121,23 €
|219,48 €
|75%
|Ultimate Max
|8,49 €
|229,23 €
|338,28 €
|69%
Il costo mensile indicato rappresenta una media del periodo promozionale, non un canone mensile senza vincoli: il pagamento iniziale copre infatti 27 mesi.
La differenza tra tariffa iniziale e rinnovo è un elemento decisivo per valutare il risparmio nel tempo.
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