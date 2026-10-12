Kaspersky Small Office Security Premium è disponibile a 227,50 euro, contro il prezzo precedente di 325 euro, per i nuovi clienti che scelgono il pacchetto dedicato a cinque utenti.
L’offerta comprende un buono regalo Amazon.it da 50 euro, riservato ai pacchetti da almeno cinque dispositivi.
La soluzione Kaspersky si rivolge a micro-imprese e piccoli uffici che devono proteggere computer, dispositivi mobili e dati aziendali senza disporre di un team IT interno.
Con Kaspersky, la protezione tecnica si affianca alla formazione dei dipendenti e all’assistenza specialistica, per ridurre i rischi legati agli attacchi informatici e agli errori umani.
Indice degli argomenti
Anti-ransomware, phishing e protezione dei dati
La versione Premium di Kaspersky integra le funzionalità antivirus con strumenti per contrastare malware, ransomware, phishing e attacchi zero-day. Il pacchetto comprende anche scansioni delle vulnerabilità, controllo Web e protezione per le operazioni bancarie online attraverso Safe Money.
La dotazione include una VPN, un gestore di password e backup crittografati. Queste funzioni aiutano a proteggere le connessioni, gestire le credenziali e recuperare i dati in caso di eliminazione dei file o perdita di un dispositivo.
La licenza per cinque utenti copre cinque PC o Mac, cinque dispositivi mobili e un file server. L’accesso alla dashboard cloud KSOS consente di gestire dispositivi, aggiornamenti, avvisi e impostazioni da un unico ambiente, senza richiedere competenze informatiche specialistiche.
Security Awareness e assistenza IT: cosa cambia con Premium
La differenza rispetto alla versione standard riguarda soprattutto i servizi aggiuntivi. Small Office Security Premium di Kaspersky include l’assistenza remota per l’installazione, l’accesso prioritario agli specialisti e la formazione sulla Security Awareness.
Quest’ultima aiuta i dipendenti a riconoscere i tentativi di phishing e a evitare comportamenti rischiosi. La componente formativa affronta quindi un problema operativo: anche una protezione tecnica efficace può incontrare difficoltà quando gli utenti commettono errori.
L’installazione prevede quattro passaggi:
- download del programma
- procedura guidata
- inserimento del codice di attivazione
- accesso al portale KSOS
È disponibile anche una prova gratuita di 30 giorni.
Quanto costa, gli sconti e come ottenere il buono Amazon
Il prezzo promozionale per il pacchetto Premium è di 277,50 euro, con un risparmio rispetto al costo di listino di 97,50 euro.
|Voce
|Dettaglio
|Prezzo precedente di Premium
|325,00 €
|Prezzo promozionale Premium
|227,50 €
|Risparmio sul prezzo
|97,50 €
|Sconto percentuale
|30%
|Buono Amazon.it
|50 €
La promozione riguarda i nuovi clienti e il regalo è disponibile soltanto con pacchetti da almeno cinque dispositivi. I prezzi di rinnovo possono cambiare: prima del rinnovo automatico, il cliente riceve una comunicazione con il prezzo e la durata del nuovo abbonamento.
Per una micro-impresa, la convenienza dipende quindi dalla necessità di proteggere tutti i dispositivi previsti dalla licenza e dall’utilità dei servizi Premium. Il pacchetto abbina difesa tecnica, assistenza e formazione in un unico abbonamento, limitando la necessità di gestire separatamente strumenti e supporto informatico.
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