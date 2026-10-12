Kaspersky Small Office Security Premium è disponibile a 227,50 euro, contro il prezzo precedente di 325 euro, per i nuovi clienti che scelgono il pacchetto dedicato a cinque utenti.

L’offerta comprende un buono regalo Amazon.it da 50 euro, riservato ai pacchetti da almeno cinque dispositivi.

La soluzione Kaspersky si rivolge a micro-imprese e piccoli uffici che devono proteggere computer, dispositivi mobili e dati aziendali senza disporre di un team IT interno.

Con Kaspersky, la protezione tecnica si affianca alla formazione dei dipendenti e all’assistenza specialistica, per ridurre i rischi legati agli attacchi informatici e agli errori umani.

Anti-ransomware, phishing e protezione dei dati

La versione Premium di Kaspersky integra le funzionalità antivirus con strumenti per contrastare malware, ransomware, phishing e attacchi zero-day. Il pacchetto comprende anche scansioni delle vulnerabilità, controllo Web e protezione per le operazioni bancarie online attraverso Safe Money.

La dotazione include una VPN, un gestore di password e backup crittografati. Queste funzioni aiutano a proteggere le connessioni, gestire le credenziali e recuperare i dati in caso di eliminazione dei file o perdita di un dispositivo.

La licenza per cinque utenti copre cinque PC o Mac, cinque dispositivi mobili e un file server. L’accesso alla dashboard cloud KSOS consente di gestire dispositivi, aggiornamenti, avvisi e impostazioni da un unico ambiente, senza richiedere competenze informatiche specialistiche.

Security Awareness e assistenza IT: cosa cambia con Premium

La differenza rispetto alla versione standard riguarda soprattutto i servizi aggiuntivi. Small Office Security Premium di Kaspersky include l’assistenza remota per l’installazione, l’accesso prioritario agli specialisti e la formazione sulla Security Awareness.

Quest’ultima aiuta i dipendenti a riconoscere i tentativi di phishing e a evitare comportamenti rischiosi. La componente formativa affronta quindi un problema operativo: anche una protezione tecnica efficace può incontrare difficoltà quando gli utenti commettono errori.

L’installazione prevede quattro passaggi:

download del programma

procedura guidata

inserimento del codice di attivazione

accesso al portale KSOS

È disponibile anche una prova gratuita di 30 giorni.

Quanto costa, gli sconti e come ottenere il buono Amazon

Il prezzo promozionale per il pacchetto Premium è di 277,50 euro, con un risparmio rispetto al costo di listino di 97,50 euro.

Voce Dettaglio Prezzo precedente di Premium 325,00 € Prezzo promozionale Premium 227,50 € Risparmio sul prezzo 97,50 € Sconto percentuale 30% Buono Amazon.it 50 €

La promozione riguarda i nuovi clienti e il regalo è disponibile soltanto con pacchetti da almeno cinque dispositivi. I prezzi di rinnovo possono cambiare: prima del rinnovo automatico, il cliente riceve una comunicazione con il prezzo e la durata del nuovo abbonamento.

Per una micro-impresa, la convenienza dipende quindi dalla necessità di proteggere tutti i dispositivi previsti dalla licenza e dall’utilità dei servizi Premium. Il pacchetto abbina difesa tecnica, assistenza e formazione in un unico abbonamento, limitando la necessità di gestire separatamente strumenti e supporto informatico.