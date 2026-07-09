Un hosting gratis per un anno è la nuova proposta di Ionos dedicata a professionisti, aziende e privati che vogliono avviare un nuovo progetto online riducendo i costi iniziali senza rinunciare a prestazioni e sicurezza.

La promozione di Ionos permette di utilizzare il piano Plus a 0 euro al mese per i primi 12 mesi, con un risparmio complessivo di 120 euro rispetto al prezzo ordinario. Oltre all’aspetto economico, Ionos punta su un’infrastruttura interamente europea e su un modello di gestione dei dati che risponde esclusivamente alla normativa dell’Unione Europea.

Come funziona l’offerta Ionos con hosting gratis per un anno

La promozione di Ionos interessa esclusivamente il piano Plus, progettato per siti web in crescita che richiedono maggiore capacità di elaborazione, più spazio di archiviazione e risorse dedicate.

Per i primi 12 mesi il canone è azzerato. Dal tredicesimo mese il costo diventa pari a 9 euro al mese, IVA esclusa.

Nel pacchetto sono inclusi:

200 GB di spazio su unità NVMe SSD;

dominio gratuito per un anno;

certificato SSL Wildcard;

2 caselle e-mail professionali;

traffico illimitato;

CDN per accelerare il caricamento delle pagine;

scanner antimalware;

assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24.

Prima di scegliere il piano è utile confrontarlo con le altre soluzioni disponibili.

Piano Prezzo promozionale Tutti i prezzi sono IVA esclusa Durata promozione Prezzo successivo

Tutti i prezzi sono IVA esclusa Standard 3 €/mese 6 mesi 5 €/mese Plus 0 €/mese 12 mesi 9 €/mese Premium 6 €/mese 6 mesi 12 €/mese

I vantaggi di un hosting europeo per aziende e professionisti

L’elemento che caratterizza maggiormente l’offerta è la localizzazione dell’infrastruttura. Ionos è una società tedesca controllata da United Internet AG e opera esclusivamente nel quadro normativo della Germania e dell’Unione Europea.

L’assenza di una capogruppo statunitense significa che il provider non è soggetto a richieste extraterritoriali provenienti dagli Stati Uniti. I dati ospitati rimangono quindi protetti secondo la normativa europea, un aspetto sempre più rilevante per aziende e professionisti che trattano informazioni sensibili o desiderano mantenere il pieno controllo della propria infrastruttura digitale.

A questo si aggiunge una disponibilità del servizio dichiarata pari al 99,99%, resa possibile da sistemi ridondanti e georidondanti che contribuiscono a limitare il rischio di interruzioni.

Sicurezza e protezione integrate nell’offerta di Ionos

La sicurezza rappresenta uno dei punti di forza della piattaforma. Il piano Plus comprende diverse funzionalità dedicate alla protezione dei siti web, tra cui:

protezione contro gli attacchi DDoS;

certificato SSL Wildcard incluso;

backup automatici fino a sei giorni;

scansione continua contro malware;

monitoraggio costante delle minacce.

Questi strumenti aiutano a ridurre la superficie di attacco e aumentano la resilienza dell’infrastruttura senza richiedere configurazioni aggiuntive da parte dell’utente.

La piattaforma di Ionos per sviluppatori e amministratori di sistema

L’offerta non si limita allo spazio di archiviazione. Ionos mette infatti a disposizione una piattaforma pensata anche per sviluppatori e amministratori di sistema.

Tra gli strumenti disponibili figurano:

supporto per PHP 8.1, 8.2 e 8.3;

accesso SSH, SFTP e WP-CLI;

gestione dei repository Git;

installazione automatica di oltre 70 applicazioni web.

Tra le piattaforme installabili con pochi clic sono presenti WordPress, Joomla, Drupal, MediaWiki e numerose soluzioni dedicate all’e-commerce e allo sviluppo software.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di aumentare facilmente le risorse disponibili senza effettuare migrazioni complesse, accompagnando così la crescita del progetto nel tempo.

Assistenza italiana disponibile 24 ore su 24 con Ionos

A completare l’offerta è il servizio di assistenza in lingua italiana, operativo 24 ore su 24 tramite i canali di supporto del provider.

Durante gli orari lavorativi è inoltre disponibile un consulente personale dedicato, che può affiancare il cliente nella configurazione dei servizi e nella gestione delle principali esigenze tecniche.