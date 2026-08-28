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Diritto all’oblio e rimozione automatica dai broker: eliminare email e numeri dalla rete a 5,99 €

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Incogni propone i suoi piani con il 50% di sconto sulla formula annuale. Il servizio permette di rimuovere automaticamente dati personali come email, indirizzi e numeri di telefono da oltre 420 siti di data broker, con richieste ricorrenti per limitarne la ricomparsa

Pubblicato il 28 ago 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Cancellare i dati personali con Incogni
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Cancellare i dati personali con Incogni: i 3 punti chiave

  • Servizio di rimozione automatica di Incogni che invia richieste a data broker e altri siti per cancellare email, indirizzi e numeri; operazioni ripetute, report mensili e supporto 24/7.
  • Quattro piani annuali (Standard, Unlimited, Family, Family Unlimited) con funzionalità diverse; partenza da 5,99 euro/mese e garanzia di rimborso 30 giorni.
  • Promozione annuale dimezza il prezzo (50%): Standard 5,99€ vs 11,98€, Unlimited 11,99€ vs 23,98€; massimo risparmio nominale 239€ su Family Unlimited.
Riassunto generato con AI

La possibilità di cancellare i dati personali dal web passa da un nuovo strumento pensato per ridurre l’esposizione online. Incogni propone un servizio di rimozione automatica che interviene sui data broker e su altri siti che raccolgono informazioni degli utenti. L

L’offerta di Incogni è disponibile con quattro piani annuali che garantiscono, oltre a funzionalità diverse, un risparmio del 50%.

Incogni gestisce le richieste di rimozione, intervenendo su email, indirizzi e numeri di telefono e ripetendo periodicamente le operazioni.

Cancella i tuoi dati personali online con Incogni

Incogni, rimuovere i dati personali costa la metà

È disponibile con il piano annuale l’offerta Incogni che permette di cancellare i dati personali dal web a partire da 5,99 euro al mese. Sono quattro i piani proposti: Standard, Unlimited, Family e Family Unlimited, che si differenziano, oltre che per il prezzo, anche per le funzionalità incluse.

Il servizio interviene sui data broker e su altri siti web rischiosi, riducendo l’esposizione a phishing, frodi e furti di identità.

La promozione dimezza il prezzo dei piani previsti se si sceglie al posto dell’abbonamento mensile quello annuale. Incogni include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Come funziona la rimozione automatica di Incogni

Il piano Standard copre oltre 420 siti di broker di dati e consente di gestire la rimozione di email, indirizzi e numeri di telefono multipli. Le richieste vengono ripetute nel tempo attraverso traslochi ricorrenti.

L’utente deve creare un profilo e fornire i dati necessari per identificare le informazioni da rimuovere. Successivamente firma un’autorizzazione online che consente al servizio di inviare le richieste per suo conto.

Il sistema riduce quindi l’intervento manuale. Lo stato delle operazioni resta consultabile dall’account, mentre report mensili permettono di seguire i progressi. Il supporto via chat è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Unlimited: oltre 3.000 siti aggiuntivi

Il piano Unlimited, oltre alla rimozione automatica da più di 420 broker, aggiunge oltre 3.000 siti coperti dal servizio personalizzato.

Sono comprese richieste di rimozione personalizzate illimitate e assistenza telefonica in tempo reale. L’utente può inoltre segnalare qualsiasi sito scoperto, inviando direttamente il relativo link.

Oltre a questi due piani si aggiungono Family, il pacchetto base, e Family Unlimited, il pacchetto più ampio, per proteggere amici e famigliari con un unico abbonamento.

Quanto si risparmia con l’offerta di Incogni

Il confronto evidenzia un dimezzamento dei prezzi dei piani annuali di Incogni rispetto alle tariffe mensili indicate.

Standard passa da 11,98 a 5,99 euro, mentre Unlimited scende da 23,98 a 11,99 euro. Anche le formule famiglia beneficiano dello stesso sconto.

PianoPrezzo mensilePrezzo annuale promozionaleRisparmio annuo indicato
Standard11,98 €5,99 €71 €
Unlimited23,98 €11,99 €143 €
Family25,98 €12,99 €155 €
Family Unlimited39,98 €19,99 €239 €

La formula con il maggiore risparmio nominale è Family Unlimited, che indica 239 euro risparmiati in un anno. Il piano comprende fino a cinque membri, oltre alle funzioni Unlimited.

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Cancella i tuoi dati personali online con Incogni
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