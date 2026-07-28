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TotalAV, offerta VPN a 1,59 euro al mese: cosa comprende la promozione con antivirus e Adblock inclusi

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L’offerta promozionale di TotalAV consente di attivare Total VPN Premium a 1,59 euro al mese per il primo anno, con uno sconto dell’80%. Nel prezzo sono inclusi anche l’antivirus TotalAV e Total Adblock, oltre a una garanzia di rimborso di 30 giorni

Pubblicato il 28 lug 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Offerta Total VPN
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Offerta VPN con TotalAV: i 3 punti chiave

  • Promozione limitata: TotalAV VPN Premium a 19€ per il primo anno (1,59€/mese), include Antivirus e Total Adblock.
  • Protezione: la VPN cripta il traffico e tutela su hotspot Wi-Fi pubblici; app per desktop e smartphone, con Antivirus e Total Adblock integrati.
  • Condizioni: garanzia di rimborso di 30 giorni; rinnovo automatico a 99€/anno al termine del periodo promozionale salvo cancellazione.
Riassunto generato con AI

L’offerta per ottenere una VPN sicura di TotalAV è disponibile per un periodo limitato e consente di attivare il piano Premium a 19 euro per i primi 12 mesi, pari a 1,59 euro al mese.

La promozione di TotalAV comprende anche TotalAV Antivirus e Total Adblock senza costi aggiuntivi, oltre a una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Al termine dell’anno iniziale, TotalAV rinnova automaticamente l’abbonamento alla tariffa annuale prevista, salvo disdetta da parte dell’utente.

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La promozione di TotalAV non include soltanto una rete privata virtuale. Il pacchetto riunisce tre servizi destinati a migliorare la protezione durante la navigazione e l’utilizzo quotidiano dei dispositivi.

Nel prezzo promozionale rientrano la VPN Premium, una licenza dell’antivirus e il software per il blocco delle pubblicità. L’utente evita così di acquistare separatamente ciascun servizio.

Come funziona la VPN Premium: traffico Internet protetto anche sulle reti pubbliche

La VPN Premium di TotalAV crea una connessione crittografata tra il dispositivo e Internet. La cifratura rende più difficile l’intercettazione dei dati trasmessi durante la navigazione.

Questa funzione risulta particolarmente utile quando ci si collega a hotspot Wi-Fi pubblici, come quelli disponibili in aeroporti, hotel o bar.

Il servizio mette inoltre a disposizione applicazioni dedicate anche per smartphone e tablet, così da estendere la protezione oltre al computer.

Antivirus e Adblock completano la protezione offerta da TotalAV

La presenza dell’antivirus aggiunge un ulteriore livello di difesa contro malware, virus e altre minacce informatiche.

L’integrazione con la VPN permette di proteggere sia la connessione sia il dispositivo utilizzato per navigare.

Accanto all’antivirus è incluso anche Total Adblock. Il software blocca banner pubblicitari, pop-up e altri elementi promozionali durante la consultazione dei siti web.

La riduzione dei contenuti indesiderati contribuisce a rendere la navigazione più ordinata e può limitare il caricamento di elementi non essenziali.

Quanto costa la promozione per una VPN in offerta con TotalAV

Prima dell’attivazione è utile valutare sia il costo del primo anno sia le condizioni economiche previste successivamente.

Lo sconto applicato raggiunge l’80% rispetto al prezzo di listino. Il primo anno richiede un pagamento complessivo di 19 euro, equivalente a 1,59 euro al mese.

Alla scadenza del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 99 euro l’anno, salvo cancellazione. La garanzia di rimborso di 30 giorni offre inoltre la possibilità di verificare il servizio nel periodo iniziale.

VoceDettagli
Prezzo promozionale1,59 €/mese
Costo del primo anno19 €
Durata della promozione12 mesi
Sconto applicato80%
Servizi inclusiVPN Premium, TotalAV Antivirus, Total Adblock
Garanzia di rimborso30 giorni
Rinnovo99 €/anno salvo disdetta
DisponibilitàOfferta valida per un periodo promozionale limitato
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