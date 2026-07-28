TotalAV, offerta VPN a 1,59 euro al mese: cosa comprende la promozione con antivirus e Adblock inclusi

L’offerta per ottenere una VPN sicura di TotalAV è disponibile per un periodo limitato e consente di attivare il piano Premium a 19 euro per i primi 12 mesi, pari a 1,59 euro al mese.
La promozione di TotalAV comprende anche TotalAV Antivirus e Total Adblock senza costi aggiuntivi, oltre a una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Al termine dell’anno iniziale, TotalAV rinnova automaticamente l’abbonamento alla tariffa annuale prevista, salvo disdetta da parte dell’utente.
Indice degli argomenti
3 strumenti di sicurezza in un unico abbonamento con l’offerta Total VPN
La promozione di TotalAV non include soltanto una rete privata virtuale. Il pacchetto riunisce tre servizi destinati a migliorare la protezione durante la navigazione e l’utilizzo quotidiano dei dispositivi.
Nel prezzo promozionale rientrano la VPN Premium, una licenza dell’antivirus e il software per il blocco delle pubblicità. L’utente evita così di acquistare separatamente ciascun servizio.
Come funziona la VPN Premium: traffico Internet protetto anche sulle reti pubbliche
La VPN Premium di TotalAV crea una connessione crittografata tra il dispositivo e Internet. La cifratura rende più difficile l’intercettazione dei dati trasmessi durante la navigazione.
Questa funzione risulta particolarmente utile quando ci si collega a hotspot Wi-Fi pubblici, come quelli disponibili in aeroporti, hotel o bar.
Il servizio mette inoltre a disposizione applicazioni dedicate anche per smartphone e tablet, così da estendere la protezione oltre al computer.
Antivirus e Adblock completano la protezione offerta da TotalAV
La presenza dell’antivirus aggiunge un ulteriore livello di difesa contro malware, virus e altre minacce informatiche.
L’integrazione con la VPN permette di proteggere sia la connessione sia il dispositivo utilizzato per navigare.
Accanto all’antivirus è incluso anche Total Adblock. Il software blocca banner pubblicitari, pop-up e altri elementi promozionali durante la consultazione dei siti web.
La riduzione dei contenuti indesiderati contribuisce a rendere la navigazione più ordinata e può limitare il caricamento di elementi non essenziali.
Quanto costa la promozione per una VPN in offerta con TotalAV
Prima dell’attivazione è utile valutare sia il costo del primo anno sia le condizioni economiche previste successivamente.
Lo sconto applicato raggiunge l’80% rispetto al prezzo di listino. Il primo anno richiede un pagamento complessivo di 19 euro, equivalente a 1,59 euro al mese.
Alla scadenza del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 99 euro l’anno, salvo cancellazione. La garanzia di rimborso di 30 giorni offre inoltre la possibilità di verificare il servizio nel periodo iniziale.
|Voce
|Dettagli
|Prezzo promozionale
|1,59 €/mese
|Costo del primo anno
|19 €
|Durata della promozione
|12 mesi
|Sconto applicato
|80%
|Servizi inclusi
|VPN Premium, TotalAV Antivirus, Total Adblock
|Garanzia di rimborso
|30 giorni
|Rinnovo
|99 €/anno salvo disdetta
|Disponibilità
|Offerta valida per un periodo promozionale limitato
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