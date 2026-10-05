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AI Act: non conta se la macchina pensa, ma cosa può fare

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Per applicare l’AI Act non serve stabilire se una macchina pensi o comprenda come un essere umano. La nozione di artificial agency introdotta dal filosofo Luciano Floridi aiuta a spostare l’attenzione sulle capacità operative dei sistemi: inferenza, autonomia, adattabilità e capacità di produrre effetti nel mondo

Pubblicato il 5 ott 2026
Benedetto Paolucci

Esperto di Data Protection | CIPP/E, AIGP

Luciano Floridi agency artificiale
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L’AI Act non è chiamato a stabilire se una macchina pensi, comprenda o possieda un’intelligenza analoga a quella umana.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Benedetto Paolucci
Esperto di Data Protection | CIPP/E, AIGP

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