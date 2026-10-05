L’AI Act non è chiamato a stabilire se una macchina pensi, comprenda o possieda un’intelligenza analoga a quella umana.
la riflessione
AI Act: non conta se la macchina pensa, ma cosa può fare
Per applicare l’AI Act non serve stabilire se una macchina pensi o comprenda come un essere umano. La nozione di artificial agency introdotta dal filosofo Luciano Floridi aiuta a spostare l’attenzione sulle capacità operative dei sistemi: inferenza, autonomia, adattabilità e capacità di produrre effetti nel mondo
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