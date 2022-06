Soluzioni MDR come unico servizio di sicurezza gestito: i vantaggi competitivi sul mercato

Le soluzioni MDR come unico servizio di sicurezza gestito rappresentano un argomento molto pregnante di questi tempi. I servizi MDR (Managed Detection and Response), infatti, sono servizi di cyber security evoluta, quindi non stiamo parlando di servizi di sicurezza di base come ad esempio l’antivirus o il firewall.

Tali servizi si compongono essenzialmente di tre pillar: il primo è quello di poter contare su una tecnologia di sicurezza a 360° per riuscire a monitorare il più possibile il perimetro logico delle aziende. Il secondo pillar è rappresentato dai cyber security specialist in grado di indagare quello che la tecnologia produce e individua come pattern di attacco, segnalando H24 (questo è il terzo pillar dei servizi MDR) una possibile risposta per mitigare la minaccia al cliente.

Di questo e altro parliamo con Veronica Leonardi, CMO di Cyberoo. Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Cyberoo

