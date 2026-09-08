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Robotica collaborativa e sicurezza dei Cobot: la tutela dei flussi operativi nelle linee ad alta automazione

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La robotica collaborativa porta persone e macchine a condividere spazi e processi produttivi. Ma Cobot connessi, sensori e software ampliano anche il rischio cyber: proteggere reti, firmware e logiche di controllo diventa essenziale per garantire sicurezza degli operatori e continuità della produzione

Pubblicato il 8 set 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Robotica collaborativa
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Nella robotica collaborativa, cyber security e sicurezza fisica finiscono per convergere. Un Cobot è una macchina governata da software, sensori e connessioni di rete che può operare a stretto contatto con le persone: compromettere uno di questi elementi può quindi alterare non soltanto un dato, ma anche il comportamento fisico del sistema.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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