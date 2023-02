La cyber insurance non può farcela da sola: le altre “assicurazioni” che allontanano la minaccia cyber

Apparentemente, la cyber insurance sembra perfetta per i tempi attuali, così “pericolosi” a causa delle sempre più numerose minace informatiche. Gli attacchi ransomware, ad esempio, hanno registrato un’impennata nel 2022, rappresentando un quarto di tutte le violazioni. Quindi, se la vostra azienda viene colpita, almeno avete un modo per recuperare parte delle perdite subite sul vostro bilancio.

Ma per chi è alla ricerca di una soluzione rapida a un problema in crescita, la cyber insurance ha i suoi limiti. Per prima cosa, sta diventando proibitiva. La protezione che offre non affronta il problema di come siete stati violati e di come potete fermare i criminal hacker in futuro. Inoltre, non protegge i vostri dati e non li rende disponibili.

Le aziende che si impegnano al massimo per assicurare i propri dati e le proprie operazioni contro i cyber attacchi hanno il cuore al posto giusto. Ma molte si concentrano maggiormente sull’ottenimento dei rimborsi assicurativi senza svolgere il lavoro necessario per proteggere effettivamente le risorse mission-critical.

Ciò che devono fare è aumentare la componente di assicurazione informatica con altri tipi di “assicurazione” che allontanino le minacce e facciano il backup dei dati.

Cosa è la cyber insurance

Mentre il concetto stesso di assicurazione risale al 1300, la cyber insurance è un fenomeno relativamente nuovo. Le compagnie assicurative hanno lanciato le prime polizze cyber complete negli anni 2000 per offrire una copertura contro malware, ransomware e attacchi DDoS (Distributed Denial of Service).

Le diverse polizze coprono la responsabilità civile per eventi quali il furto di dati di terzi, i costi di interruzione dell’attività e i servizi forensi per indagare su una violazione.

La cyber insurance può essere utile. Sony, ad esempio, avrebbe voluto avere una copertura incentrata sul cyber per attenuare l’impatto dei 171 milioni di dollari spesi per risolvere le cause relative alla violazione del suo PlayStation Network nel 2011. Ma un tribunale ha stabilito che la polizza assicurativa di Sony copriva solo i danni ai beni fisici, non i costi legati al cyber.

Le aziende che sottoscrivono ora una cyber insurance sono ancora considerate early adopter. Uno studio di Forrester ha dimostrato che il 55% delle organizzazioni ha un qualche tipo di cyber insurance e solo il 19% ha una copertura per eventi informatici superiori a 600.000 dollari. Ma il numero di chi adotta l’assicurazione sta crescendo. Il mercato globale delle assicurazioni per la cyber security ammontava a 7,60 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che crescerà fino a 20,4 miliardi di dollari entro il 2027.

Perché le aziende non si assicurano contro le cyber minacce

Perché non tutti si assicurano contro le minacce informatiche?

Il costo della cyber insurance

Il costo è uno dei principali motivi.

Molte delle aziende che hanno acquistato un’assicurazione commerciale contro le minacce informatiche negli ultimi cinque anni hanno subito aumenti dei premi a due cifre, inducendo i risk manager a mettere in dubbio il valore complessivo.

Un cliente del Canada occidentale ha recentemente visto il suo premio annuale salire al 90% del fatturato.

Con l’aumento della frequenza e della gravità degli attacchi informatici, il leader di una delle maggiori compagnie assicurative europee ha recentemente dichiarato che queste minacce stanno rapidamente diventando “non assicurabili”.

È gravoso rispondere alle assicurazioni

Il processo gestionale è un altro ostacolo elevato. Le compagnie di assicurazione che pagano le richieste di risarcimento per il cyber incidente tendono a richiedere quantità proibitive di documentazione, dai rapporti di accesso al cyber incidente ai log del traffico di rete.

Questi documenti sono difficili da raccogliere in tempi normali; dopo che si è verificato un incidente, i reparti IT che si affannano a ripristinare il servizio subiranno un ulteriore ritardo nel rispondere alle richieste dell’assicurazione.

Le altre “assicurazioni” per proteggersi dalle minacce cyber

La cyber insurance non fornisce inoltre protezione continua contro la minaccia stessa. La sottoscrizione di un’assicurazione contro il ransomware non elimina il pericolo immediato. Se pagate un malintenzionato, altri potrebbero ancora avere accesso al vostro sistema in quanto di fatto non avete riparato la falla in cui gli hacker hanno trovato una via d’accesso?

Per concludere: I piani futuri per il cyber possono essere utili, ma le organizzazioni devono proteggersi vigorosamente dalle minacce ed essere pronte a risolvere da sole i problemi legati al cyber.

Ecco alcuni modi per farlo.

Patching

La creazione di un processo complete di gestione delle patch è una parte fondamentale della manutenzione dell’infrastruttura IT di un’organizzazione.

Riparare rapidamente le vulnerabilità dopo il rilascio di una nuova funzionalità può aiutare le aziende a proteggere le proprie risorse, evitare costosi tempi di inattività e respingere gli attacchi ransomware.

Formazione dei dipendenti

Uno studio di IBM ha concluso che l’errore umano è la principale del 95% delle violazioni della sicurezza informatica.

Ciò che sottolinea la necessità di formare i dipendenti. Le organizzazioni dovrebbero rivedere costantemente i comuni errori di sicurezza per garantire che i lavoratori utilizzino password forti, evitino i tentativi di phishing e proteggano le informazioni aziendali importanti.

Affinare I piani di risposta agli incidenti

È fondamentale muoversi rapidamente quando si verifica un disastro informatico.

Molte organizzazioni non hanno nemmeno un piano di risposta che stabilisca una catena di comando e una serie di azioni. Quelle che hanno un piano dovrebbero rivederlo regolarmente e tenerlo aggiornato.

Creazione di un backup dei dati corretto

Un’infrastruttura di backup sicura costituisce l’ultima linea di difesa contro il ransomware.

L’integrazione della protezione dei dati all’interno di una strategia di preparazione informatica completa protegge dalle minacce esterne e offre il modo più rapido e strategico per garantire la continuità aziendale in caso di evento informatico.

Conclusioni

La cyber insurance è una risorsa utile che può aiutare le organizzazioni a reagire a una violazione dannosa. Ma non è sufficiente.

L’aggiunta di alcune tecniche di preparazione informatica di buon senso può fornire l’alto livello di assicurazione necessario in un’epoca di minacce crescenti.

