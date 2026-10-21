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Identità non umane e sicurezza degli accessi, le nuove sfide cyber

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Account di servizio, applicazioni e agenti AI moltiplicano le identità non umane da proteggere, aumentando la complessità della sicurezza aziendale. Andrea Solaroli di SailPoint spiega perché i tradizionali modelli IAM devono evolvere verso una governance dinamica delle identità, degli accessi e dei privilegi, capace di adattarsi ai nuovi rischi

Pubblicato il 21 ott 2026
Videointervista Sailpoint Cybersecurirty360 Awards
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Le identità non umane stanno diventando una delle principali sfide per la cyber security aziendale. Account di servizio, applicazioni, dispositivi, processi automatizzati e agenti AI ampliano il numero di identità da gestire e proteggere, rendendo sempre più complesso il controllo degli accessi alle risorse digitali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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