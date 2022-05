Gang ransomware: come funzionano gli attacchi e come proteggersi in modo adeguato

Le cyber gang che si servono del ransomware per i loro attacchi non risparmiano nessuno: così come le grandi aziende, infatti, anche le piccole e medie imprese corrono dei rischi.

Ma come lavorano le cyber gang di ransomware? Cosa si intende per ransomware-as-a-service (RaaS)?

Con Antonio Forzieri, EMEA Cyber Security Specialization and Advisory di Splunk, approfondiremo questi aspetti per capire come funzionano gli attacchi e proteggersi in modo adeguato. Scopriremo, inoltre, le soluzioni che le PMI possono adottare per tutelarsi al meglio da queste minacce.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Splunk

@RIPRODUZIONE RISERVATA