Università di Catania, Master di II livello in Risk & Security Management – anno 2022/2023

Descrizione

Obiettivo del Master è implementare un percorso formativo multidisciplinare sui temi del Risk e Security Management, attraverso cui identificare, quantificare e governare l’insieme dei rischi che possono compromettere il funzionamento dei sistemi complessi di azienda.

Il Master tratta i temi della gestione della sicurezza digitale e della governance del flusso di dati per il controllo manageriale dei processi decisionali e per il monitoraggio degli output.

Attraverso il Master si diffonde una cultura orientata alla “Risk and Secuity Awareness” che consente di disseminare all’interno delle organizzazioni d’impresa sensibilità e know how specifici per gestire la transizione digitale all’interno e per ridefinire rapporti evolutivi e fidelizzati con i consumatori per un uso più consapevole delle tecnologie digitali.

Infine, con questo percorso formativo si intende presidiare e gestire i processi di “Corporate Reputation” e di tutela dell’immagine dell’azienda. Uno spazio significativo è dedicato ai temi del Cyberlegal e Legal Tech e di risoluzione di eventuali controversie legali, con particolare riferimento ai temi della GDPR, della Web Reputation e del diritto all’oblio.

I discenti tipo sono analisti, manager e imprenditori chiamati all’implementazione ed alla governance nelle aziende dei sistemi di identificazione e di governo della complessità del rischio aziendale nell’area della Cyber Security e protezione dei dati.

Le figure professionali che con il Master si intende formare sono figure trasversali, con competenze multidisciplinari ed integrate, che siano in grado di presidiare le aree della Gestione del Rischio (Risk Manager) e quelle della Sicurezza Aziendale (Security Manager).

In particolare, con il Master si formeranno figure di Analisti del Rischio e di Gestori del rischio aziendale (Risk Assessment e Risk Management), nonché di Responsabili dei Piani di Security Aziendali.

Inizio

Il bando scade il 15 marzo. Il numero massimo di partecipanti è di 25 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 10 allievi. Durata annuale .

Costo

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 3.000,00 (tremila/00)

Organizzatore Direttore del Master

Prof.ssa Carmela Schillaci

Materie

L’organizzazione didattica del Master è articolata in sette Insegnamenti e moduli integrati, secondo la seguente ripartizione:

Insegnamento 1: Risk management: teoria e modalità di analisi e trattamento del rischio

Modulo 1 – Risk management per identificazione, analisi, gestione dei rischi

Modulo 2 – Risk Assessment e valutazione rischi e opportunità

Modulo 3 – Data Analytics e governo manageriale dei processi decisori Modulo 4 – Economia della informazione

Insegnamento 2: Sicurezza e tecnologie nei luoghi di lavoro

Modulo 1 – Hightech markets and regulation

Modulo 2 – Norme cogenti salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e Responsabilità medica

Modulo 3 – Tecnologie nei luoghi di lavoro Modulo 4- Data Protection

Insegnamento 3: La ISO/IEC 27001: Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni

Modulo 1 – Le normative ISO su qualità e sicurezza delle informazioni

Modulo 2 – Le norme ISO 27001: certificazioni e documenti applicativi

Modulo 3- Corporate Social Responsability e Corporate Reputation Risks

Modulo 4- Sistemi di Audit e Compliance

Insegnamento 4: Cybersecurity: misure di sicurezza tecniche ed organizzative

Modulo 1- Sicurezza Informatica e introduzione alla Cyber Security

Modulo 2 – Strumenti di Data Auditing

Modulo 3 – Normative cogenti sulla sicurezza della gestione dei dati

Modulo 4- Incidente Response and Digital Forensics

Insegnamento 5: Data Science

Modulo 1 – Introduzione alla Data Science

Modulo 2 – Big Data e Intelligenza Artificiale

Modulo 3- Data Analysis and Statistical Learning

Modulo 4- Strumenti di raccolta e analisi MCDA supporto della attività aziendali

Insegnamento 6: NIST Cybersecurity Framework, NIST SP80053, Cybertech, GDPR, Legaltech

Modulo 1 – Insurance and credit risk management

Modulo 2 – GDPR Modulo 3 – Cybersecurity risks Assesment aziendale

Modulo 4 – Attack and Defense Strategies Insegnamento 7: Impatto economico del rischio cyber e Trasferimento con cyber insurance

Modulo 1- Framework NIST (National Institute of Standards and Technology)

Modulo 2- Strategie e processi volti alla protezione di dati personali e sicurezza

Modulo 3- Analisi dell’impatto economico/tecniche di trasfer con cyber.insuranc

Modulo 4- Casi studio

Il Master si articolerà in 1500 ore complessive nell’arco di 12 mesi, così ripartite: – n. 308 ore tra didattica frontale ed esercitazioni; – n. 892 ore di studio individuale (di cui 50 per la preparazione della prova finale); – n. 300 ore di stage.

Oltre alla formazione in aula e in presenza il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all’interno di enti o aziende presso cui gli allievi potranno mettere in pratica, verificare ed approfondire, alcune delle competenze acquisite in aula. Gli stage si svolgeranno prevalentemente presso i seguenti Enti: – MAG spa; – Humanitas Medical Care Catania; – Sibyl srl; – INAIL; -Rina service spa; – Sami Sud srl; – Ambiens srl; – Universo; – Bristol-MyersSquibb.

Sito

https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/risk-security-management-0

Contatti

Responsabile del procedimento per il Bando di ammissione è la dott.ssa dott.ssa Venera Fasone, funzionario responsabile dell’Ufficio Master dell’Area della Didattica dell’Università degli Studi di Catania, venera.fasone@unict.it.

