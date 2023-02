Unicusano: Master Specialista in Cybersecurity, Digital Forensics e Data Protection – Master di II livello

Descrizione

La diffusione del Covid 19 e le misure straordinarie assunte dal nostro Paese per contrastarne la diffusione hanno enfatizzato la centralità di Internet e dello scambio telematico di dati di ogni genere e, conseguentemente, hanno evidenziato la necessità di una più attenta governance pubblica e privata della cybersecurity.

Il sensibile aumento nell’uso dei sistemi informatici e telematici hanno dimostrato un evidente digital divide nell’ambito non solo italiano ma tutta l’Unione Europea.

La pandemia si è connata purtroppo anche per una crescita esponenziali della criminalità informatica che ha colpito sia soggetti pubblici che privati.

In tale contesto, è necessario creare nuove competenze digitali multidisciplinary e accrescere le conoscenze in grado di identificare ed efficacemente contrastare i rischi inerenti la cybersicurezza in ambito pubblico e privato, obiettivi questi che possono essere raggiunti solo tramite una formazione specifica di vari ambiti, dalla sicurezza informatica, alla digital forensics, alla protezione dei dati.

Il master si inserisce in tale nuovo contesto, cogliendo le nuove sfide, di livello europeo e nazionale, e si pone l’obiettivo di trasferire agli studenti le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie ad individuare i sistemi, le infrastrutture informatiche e le reti da una parte, le informazioni riservate e i dati personali dall’altra, questi ultimi costituiscono l’asset informativo che deve essere protetto al pari di tutte le risorse critiche del sistema informativo.

Il master ha il pregio di affrontare non solo la tematica della cybersicurezza, attraverso un’approfondita analisi del “chi” e “come” deve compiere gli adempimenti necessari nell’ambito del perimetro nazionale sulla cybersicurezza, ma anche la conformità normativa delle organizzazioni complesse, la conoscenza i modelli organizzativi relativi alla responsabilità amministrativa degli enti collettivi, la protezione dei dati personali e dell’identità digitali, la sicurezza informazioni.

Saranno anche affrontate tematiche connesse alle nuove sfide tecnologiche come le soluzioni di intelligenza artificiale, le criptovalute, le frodi informatiche più insidiose che colpiscono in prevalenza il settore privato e il settore pubblico, il cloud computing. Il master tratterà anche la digital forensics, informatica forense, ossia quella scienza forense dedicata alla prova digitale nei casi giudiziari.

E’ cruciale esser pronti a cristallizzare le fonti di prova digitali a fronte di crimini interni ed esterni nell’ambito aziendale, privato o pubblico ed essere anche preparati a ricostruire gli accadimenti, tracciati dai dispositivi informatici, legati ad eventi criminosi di ogni genere, poiché ogni comportamento lascia tracce digitali, pertanto, sarà fondamentale imparare i metodi e gli strumenti necessari alle indagini informatiche.

La cybersecurity, la digital forensics, l’analisi delle normative applicabili con specifico riguardo alla protezione dei dati, sono un tridente importante per avere una visione attuale e multidisciplinare della realtà aziendale privata e pubblica, inoltre, sono i pilastri che sorreggono sempre di più le vite e gli interessi di tutti ed è tempo di affilare le armi di difesa, questo al fine di contrastare gli attacchi tecnologici sempre più mirati e complessi, per essere in grado di approntare una strategia efficace volta alla protezione di informazioni riservate, dei dati personali e delle identità digitali.

Inizio

Scadenza iscrizioni 28/02/2023

Costo

€ 2.500,00 (suddiviso in 4 rate). Sono previsti sconti per Dipendenti della Pubblica Amministrazione, Avvocati iscritti all’albo e Ingegneri iscritti all’albo

Materie

Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24h.

Il Master è articolato in: lezioni video e materiale fad appositamente predisposto; eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3. Il dettaglio del programma didattico è consultabile presso la pagina del master.

Sito

https://www.unicusano.it/master/specialista-in-cybersecurity-digital-forensics-e-data-protection

Contatti

Mediante form dal sito del Master ; Numero Verde solo per informazioni richiesta di iscrizione: 800.98.73.73; Posta Elettronica Certificata: unicusano@pec.it; Per iscriversi: informazioni@unicusano.it

@RIPRODUZIONE RISERVATA