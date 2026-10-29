Un Boeing 737 violato con 100 dollari: la sicurezza fisica che l’OT ha dimenticato

Per compromettere uno dei velivoli di linea più diffusi al mondo non serve un attacco informatico sofisticato. Bastano un componente grande quanto una moneta, meno di 100 dollari di elettronica e 60 secondi di accesso fisico a un pannello privo di serratura. Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell’Università della California San Diego e dell’Oberlin College, che il 13 agosto ha presentato al Usenix Security Symposium di Baltimora un attacco capace di alterare i dati di rotta e di decollo di un Boeing 737.