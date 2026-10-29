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Un Boeing 737 violato con 100 dollari: la sicurezza fisica che l’OT ha dimenticato

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Un dispositivo grande quanto una moneta ha dimostrato che i sistemi di volo di un 737 possono essere manomessi con un attacco fisico da meno di 100 dollari. Il caso riguarda direttamente le infrastrutture critiche italiane soggette a NIS2. Vediamo perché

Pubblicato il 29 ott 2026
Dario D'Elia

Giornalista, esperto di tecnologie

cybersecurity voli
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Per compromettere uno dei velivoli di linea più diffusi al mondo non serve un attacco informatico sofisticato. Bastano un componente grande quanto una moneta, meno di 100 dollari di elettronica e 60 secondi di accesso fisico a un pannello privo di serratura. Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell’Università della California San Diego e dell’Oberlin College, che il 13 agosto ha presentato al Usenix Security Symposium di Baltimora un attacco capace di alterare i dati di rotta e di decollo di un Boeing 737.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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