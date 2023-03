Confindustria Vicenza, Master Executive in Cybersecurity

Confindustria, Master Executive in Cybersecurity – I Edizione

Descrizione

Il Master Executive in Cybersecurity, promosso da Confindustria Vicenza ed elaborato da VIC digital assieme a docenti e ricercatori del Politecnico di Milano e dell’Università di Padova, in collaborazione con SMACT Competence Center, si rivolge a figure tecniche che vogliono migliorare e aggiornare le proprie competenze in ambito cybersecurity, per far fronte alla crescente minaccia di attacchi informatici a cui le stesse organizzazioni sono esposte.

Dalla crittografia al NIST, protezione di infrastrutture e app il percorso didattico comprende un mix teorico e pratico per arricchire le competenze di cybersecurity.

Inizio

Il master ha chiuso le iscrizioni . le prime lezioni avranno inizio il 16 marzo – Durata fino a Giugno

Costo

Associati 3.300 € + IVA , Non associati 3.890 € + IVA

Materie

Il Master è composto da 11 lezioni di 4 ore ciascuna (dalle 09:00 alle 13:00) e si svolgerà dal 1° marzo al 30 giugno 2023, in presenza, presso la sede di Confindustria Vicenza a Palazzo Bonin Longare (Corso Palladio, 13 – Vicenza). LE MATERIA DI INSEGNAMENTO SONO:

Fondamenti di crittografia

Rischi applicazioni software

Web Security

DevSecOps

Cyber Security Frameworks

Terminologia e sicurezza applicativa

Sicurezza di reti e infrastrutture

Gestione delle credenziali e sicurezza di domini Active Directory

Sicurezza cloud e security assessment

Business continuity, disaster recovery, incident response

Sito

https://www.confindustria.vicenza.it/eventi-in-evidenza/eventi/master-cybersecurity-E2022-600

Contatti

comunicazione@confindustria.vicenza.it per richiesta di informazioni e per iscrizione alla seconda edizione – Telefono 0444-232500.

