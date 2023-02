Business School24: Executive Master Cybersecurity e Data Protection (part time)

Business School24: Executive Master Cybersecurity e Data Protection, Le Strategie per Proteggere gli Asset Aziendali e Prevenire i Rischi Informatici (Master part time)

Descrizione

Il Master Cybersecurity e Data Protection si rivolge a Manager, imprenditori, consulenti, professionisti del settore IT/Security, Chief Information Security Officer (CISO), Chief Information Officer (CIO), Data Protection Officer (DPO), Data /Cybersecurity Analyst/Scientist e Security Developer interessati ad acquisire le competenze necessarie a definire strategie di sicurezza informatica, prevenire e gestire attacchi informatici e organizzare l’azienda in una cultura della sicurezza, attraverso l’adozione di processi operativi in linea con le Best Practices internazionali e gli obblighi normativi. 20 ore di corsi On Demand e 24 ore in Live Streaming per un totale di 4 mesi di formazione.

Inizio

28 aprile 2023 – 02 settembre 2023 per una durata di 4 mesi – Un impegno complessivo di 4/6 mesi, con 3 lezioni in live-streaming e il resto del percorso in formula on-demand, dal device che si preferisce (computer, smartphone, tablet e smart TV), con un project work on-line. Le lezioni live saranno registrate e sempre disponibili on-demand per rivederle anche al di fuori degli orari di lezione.

Costo

2400€ + iscrizione 150€ – sono disponibili borse di studio

Materie

MODULO 1

Evoluzione della Cybersecurity nel contesto internazionale ed italiano

MODULO 2

Cyber Risk Management

MODULO 3

Gestione dell’incidente informatico

MODULO 4

Le principali tecniche d’attacco nelle aziende

MODULO 5

La gestione della sicurezza aziendale e le misure di protezione

MODULO 6

Digital Forensics

Sito

https://www.24orebs.com/gestione-di-impresa-export-e-internazionalizzazione/master-cybersecurity-e-data-protection-master-online-10720

Contatti

da form del sito e da tel. 02-37929700

