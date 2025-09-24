Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

scenari

Augmented Humans, costruire l’interazione efficace tra uomo e AI

Home Cybersecurity nazionale
Indirizzo copiato

I sistemi di AI possono davvero molto, ma solo se pre-addestrati in modo specifico/etico e per l’utente finale, solo se usati con consapevolezza e metodo. Ne abbiamo parlato con Enrico Frumento, Cybersecurity Research Lead del Cefriel

Pubblicato il 17 set 2025
Alessia Valentini

Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale

Dal momento in cui le AI hanno saturato web, media e social spinte da un marketing agguerrito e persistente potrebbe sembrare che possano fare tutto e di più da sole. Ma anche il marketing più spinto non deve o non dovrebbe sovrastare la realtà delle cose, ovvero che i sistemi di AI possono davvero molto, ma solo se pre-addestrati in modo specifico/etico e per l’utente finale, solo se interrogati in modo appropriato, guidati nel modo corretto, insomma solo se usati con consapevolezza e metodo.

In pratica questi sistemi possono costituire uno strumento avanzato capace di aumentare le capacità e conoscenze del singolo e costituire insieme alla persona un “soggetto potenziato”, un cosiddetto “augmented human”. Ne abbiamo parlato con Enrico Frumento, Cybersecurity Research Lead del Cefriel.

Il valore del ‘sistema di coppia’

Quale che sia l’ambito lavorativo o l’argomento di interesse in cui esprimere le proprie competenze, quasi sempre formazione e supporti tecnologici hanno migliorato le performance del singolo.

Oggi che i sistemi di AI nella forma di agenti, di LLM specializzati, di bot sono in via di integrazione in diversi contesti tecnologici, “ogni esperto, di qualsiasi campo/area esso sia, potrebbe beneficiare di capacità aumentate per essere più veloce, più intelligente, più resiliente” spiega Frumento.

Inoltre, fa notare, “le AI da sole hanno spesso mostrato pregiudizi (bias), contenuti tossici e dei disallineamenti sistemici (systemic misalignment) da ricondurre alla natura stessa delle modalità attraverso cui queste tecnologie apprendono e si comportano. Questo fatto induce domande lecite sul potenziale ricorso massivo a tecnologie, che possono nascondere ‘mostri’ facilmente attivabili a meno di garantire un certo livello di ‘sicurezza delle AI’”.

Una argomentazione, questa, che sembra richiedere sempre l’affiancamento di una persona ad uno strumento di AI per ‘sicurezza e prevenzione’ ma che potrebbe rappresentare un valido ‘sistema di coppia’ per la rispettiva evoluzione delle AI e delle persone.

Questo affiancamento potrebbe infatti rivelarsi vantaggioso per il singolo individuo anche sono necessarie alcune condizioni: l’alfabetizzazione per usare le AI (AI literacy) e lo sviluppo di competenze sull’uso delle AI (AI competency).

In proposito Enrico Frumento spiega che “la differenza fra le due è importante, anche nel tipo di formazione che si sceglie, ma usarle insieme libera pensieri di livello superiore, fatti di critica, ragionamento complesso”.

Una sorta di deep thinking risultante dai processi di coaching e mentoring fra l’uomo e l’agente artificiale per scambiare analisi di qualità degli output, come una persona farebbe con un neofita.

Le molteplici dimensioni di aumento cognitivo possibile

In aggiunta prosegue “due concetti sono particolarmente interessanti: il deskilling” (da arginare n.d.r.) “e le AI viste come “protesi cognitive” (da incrementare n.d.r.). In merito al primo fenomeno “l’eccessiva delega di compiti cognitivi all’AI può condurre a un’atrofia delle abilità umane fondamentali, quali la comprensione della lettura, l’analisi critica o la scrittura. È pertanto essenziale mantenere una pratica consapevole di questi ‘muscoli’ cognitivi per evitarne l’indebolimento”.

Dalle reti neurali all’inferenza artificiale avanzata: cosa fanno davvero le AI

In proposito è stato condotto uno studio del MIT che sembra evidenziare un accumulo di debito cognitivo quando si utilizza un assistente AI per la scrittura di un saggio e che a valle degli studi sui diversi gruppi di lavoro condotti con e senza AI a supporto, conclude affermando che ogni persona ha una scelta: dipendere dall’IA con un progressivo ‘intorpidimento’ cerebrale oppure diventare un moltiplicatore di IA sviluppando la propria forza cognitiva.

L’esperto spiega in dettaglio che “l’indebolimento avviene invece solo se si utilizza la tecnologia senza comprenderla. In tal caso, il pensiero critico potrebbe risentirne. La chiave, come con qualsiasi tecnologia, è usarla saggiamente per i suoi punti di forza, senza dare la colpa agli altri.

Ad esempio, ChatGPT può essere uno strumento di formazione. L’AI offre la possibilità di creare”, prosegue il docente, “ma quando si utilizza un modello di apprendimento linguistico (LLM) in modo efficace, ci si rende presto conto che porre le domande giuste può essere piuttosto impegnativo. Questo processo affina il pensiero perché richiede di comprendere chiaramente cosa si vuole, come ne si ha bisogno e quanto le risposte dell’LLM siano in linea con le proprie aspettative. Incoraggia ad approfondire le proprie esigenze e favorisce una maggiore comprensione. Una persona sa cosa sia necessario e può ricorrere agli agenti AI per farselo fare, guadagnando tempo e guidando il processo di sviluppo del ragionamento, piuttosto che subirlo”.

Tutto questo sviluppa capacità cognitive legate all’uso di un nuovo strumento tecnologico. Anzi l’amplificazione delle capacità cognitive umane a mezzo AI potrebbe portare ad una co-evoluzione come spiega il ricercatore “in generale, la ‘co-evoluzione’ uomo-AI non è una relazione statica, bensì un processo iterativo e perpetuo in cui esseri umani e algoritmi si influenzano reciprocamente in un ciclo continuo. In letteratura si parla molto di Intelligenza Aumentata, come ad esempio in Augmented Intelligence vs Artificial Intelligence – ITChronicles”.

Limiti attuali della interazione con le AI

Per favorire un uso consapevole e anche per non continuare a ‘errare diabolicamente’ nell’uso dei sistemi di AI, si dovrebbero conoscere i limiti che attualmente hanno questi strumenti. 

Fermo restando il potenziale decadimento di conoscenza di un ‘utente zombie’, l’AI notoriamente manca di empatia, comunicazione non verbale e solitamente non muove critiche, non controbatte criticamente nel dialogo, tanto che solitamente enfatizza le cosiddette camere di Eco (situazione in cui le informazioni, le idee o le convinzioni vengono amplificate o rafforzate dalla comunicazione e dalla ripetizione senza critiche o correzioni).

Una delle maggiori limitazioni è l’incapacità di comprendere lo ‘humor’; questi sistemi possono generare battute già note o giochi umoristici, ma non possono ‘capirli’ come risulta da alcuni esperimenti di ricerca fra cui “Do Androids Laugh at Electric Sheep? Humor “Understanding” Benchmarks from The New Yorker Caption Contest”.

Lo stesso ricercatore chiarisce i motivi di tale lacuna “in termini di ragionamento i sistemi GPT da sempre hanno il problema di un ragionamento mono direzionale; ad esempio, non sanno raccontare o creare barzellette, perché queste richiedono tipicamente una lettura in avanti ed una riflessione all’indietro per coglierle. Cosa che qualsiasi AI non sa fare”. In sostanza aggiunge “le AI non sostituiscono a meno che non gli lasciamo noi il posto, l’AI è una sorta di ‘idiot savant’ che sa bene riempire i buchi di tematica, ma non aggiunge conoscenza nuova”.

Così sebbene gli agenti di AI sembrino ‘maghi digitali’, il trucco c’è e pur senza smascherarlo, se ne deve essere coscienti. “I grandi nomi del mondo AI fanno una gran fatica per rendere le AI apparentemente intelligenti, ma qui spesso e per lungo tempo ancora varrà il tema del pappagallo stocastico. Non bisogna dimenticarlo. L’interfaccia a testo ed il modo in cui le AI, per motivi commerciali anche, si relazionano con gli utenti poi, facilitano la pareidolia (l’illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note degli oggetti o profili, naturali o artificiali, dalla forma casuale n.d.r.)”.

Responsabilità civile dell’AI: perché serve una normativa europea

A tal proposito il ricercatore evidenzia con metodo scientifico come l’AI “sembri ’apparentemente autorevole nascondendo contenuti non verificati, e per tale motivo il rischio di decisioni sbagliate si fa concreto”. E aggiunge “siamo ancora ad inizio ma vari casi hanno mostrato che la manipolazione tramite questi sistemi è dietro l’angolo”. Manipolazione comprovata anche da esperimenti specifici riportati dal WSJ .

Una manipolazione che tra l’altro potrebbe avvenire su grandi numeri visto l’uso massivo delle AI: lo studio 2025: The State of Consumer AI | Menlo Ventures riporta 1,8 miliardi di utenti consumer che spendono anche per servizi premium di ChatGPT e dai dati di luglio sull’utilizzo di chatGPT il trend sembra in crescita: ChatGPT.com riceve circa 4,61 miliardi di visite al mese, gli utenti inviano 2,5 miliardi di messaggi ogni giorno tanto che OpenAI pianifica di raggiungere 1 miliardo di utenti entro la fine del 2025. (Fonte explodingtopics).

I dati statistici indicano anche una preferenza per le ricerche usando direttamente gli assistenti di AI (ChatGPT, GEMINI etc). in proposito Enrico Frumento spiega che “una buona parte delle ricerche ora non vanno più nemmeno su Google, e non escono da chatGPT. Questo vuole dire che la gente usa chatGPT e si accontenta della risposta che viene riportata. Un dato assieme a quello della manipolazione, delle allucinazioni che è decisamente interessante”. 

La “Bassa risoluzione” come cause di un ricorso massivo alle AI/LLM

Proprio quest’ultimo elemento toccato dal ricercatore evidenzia un comportamento prettamente umano che incide sul trend di adozione delle AI: la maggior parte delle persone si accontenta della prima risposta, della versione superficiale e non pretende una qualità maggiore, verificando o chiedendo maggiori dati.

Come dire si accontenta di una “bassa risoluzione”. Il tema trattato anche dal libro omonimo di Massimo Mantellini, edizione Einaudi “è stato scritto prima dell’avvento delle AI, ma è decisamente attuale”, ci spiega Enrico Frumento.

Nel testo del libro l’autore chiarisce istintivamente l’essere umano “riduce intenzionalmente le aspettative che riserva alla tecnologia …(omissis)… la tecnologia che possiamo usare senza pensare, o almeno pensando poco, è quella che è. Pensare poco è la nostra colpa”. E i motivi sono gli stessi del successo che fu dei motori di ricerca, “google come motore di ricerca è un fine specchio della società dell’informazione è il diavolo fatto e finito, è la superficie al posto della profondità, l’impressione immediata tenuta in conto più del ragionamento”.

L’autore, quindi, traccia il ‘trend di bassa risoluzione’ seguendo l’avvento dei social perché “a un certo punto il messaggio semplificatorio ha vinto la battaglia per la nostra attenzione; post-verità ha significato semplicemente, che qualsiasi informazione diventava degna della nostra attenzione a patto che fosse elementare e polarizzata” (di bassa risoluzione per l’appunto n.d.r.).

L’autore fotografa questo trend con particolare enfasi sull’Italia che scrive “pare essersi adattata alla bassa risoluzione come elemento generale di funzionamento, mentre negli altri paesi esso è riservato ad una fetta di pubblico, minoritaria, perché le linee guida sono comunque direzionate verso l’alta risoluzione” concludendo con una osservazione che suona come un monito “viviamo ormai circondati dalla tecnologia, ma questa tecnologia ci sfugge, ha regole di funzionamento che scavalcano la nostra possibilità di comprensione immediata ed allora abbiamo reagito rinunciando alla necessità di capire, principio guida dell’illuminismo, per accontentarci della necessità di funzionare, principio guida di un vitalismo un po’ reazionario”.

Aprire gli occhi, capire e agire con metodo sembra quindi irrinunciabile, specialmente alla luce dei luoghi comuni e delle estremizzazioni legate alle AI da cui non ci deve far impressionare e convincere.

Luoghi comuni ed estremizzazioni legati alle AI

I “miti” legati alle AI che affollano i social riguardano la sostituzione di personale nel lavoro, gli impianti artificiali e scenari che ricordano la fantascienza dei film alla “terminator”, ma come per l’entusiasmo iniziale sui social, così oggi per le AI bisogna tornare con i piedi per terra, come osserva il ricercatore: “ricordo quali fossero le discussioni all’epoca dei social network. Si parlava dell’avvento di una nuova era di conoscenza, amicizia e scambio culturale fra le persone. Le cose poi sono andate diversamente. Quelli che gridano alle AI stile Terminator, pronte a sostituire le persone, in realtà poco capiscono di come funzionano e se ne trovano molti anche fra persone di cultura, evidentemente non tecnica. Ma in generale fra qualche tempo si capirà bene quali siano le limitazioni di questi sistemi”.

Successe anche per le blockchain. “Ricordo i ‘claim’ sulle blockchain che le riportavano come la soluzione globale per rivoluzionare internet. Le cose poi sono andate in modo differente. È un po’ il destino di quasi tutte le tecnologie. Come andranno in questo contesto è difficile dirlo, ma sicuramente posso preconizzare che le AI diventeranno più specializzate e strumenti di lavoro di ‘augmentation’ e ‘non substitution’ dell’uomo”.

I vari soggetti entusiasti delle AI che le propongono come il prezzemolo dappertutto, forse dovranno ricredersi “si troveranno a fare i conti con incapacità derivanti dallo spingere l’adozione delle AI in contesti nei quali mal si adattano”.

In questo senso alcuni autori di contenuti scientifici hanno evidenziato limitazioni: “gli autori ci ricordano che i modelli attuali, anche i cosiddetti modelli ‘ragionanti’, non fanno altro che predire statisticamente il token successivo; spiegano che il gioco che stiamo facendo quando sollecitiamo questi modelli sta davvero alterando la probabilità del loro output per ottenere qualcosa di utile o accurato”. (Frumento in questo esempio cita uno specifico podcast).

Quindi avverte il ricercatore, “costruire su queste basi applicazioni e peggio ancora automazioni aziendali va fatto con i ‘piedi di piombo’ e credo che uscire dal coro dei ‘true believers’ o degli entusiasti, come fa il Cefriel, sia necessario per dare valore vero e non emotivo”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alessia Valentini
Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Who's Who

Argomenti

Canali

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

  • Sicurezza e infrastrutture il capitale umano

  • il rapporto

    Le sfide di cyber security del 2025 secondo il World Economic Forum

    22 Gen 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
  • Data Spaces linee guida Enisa

  • Il punto

    5G e space economy, questo connubio vuole super protezione

    02 Ott 2024

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
  • Sette regole per spegnere l'interesse degli hacker nel perpetrare attacchi alle aziende via email

  • security aziendale

    Sette regole d'oro per la gestione sicura delle nostre email

    27 Dic 2024

    di Giuditta Mosca

    Condividi

Articolo 1 di 4