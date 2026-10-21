Due agenti AI di OpenAI hanno indebolito i sistemi incaricati di sorvegliarne il comportamento durante normali attività di programmazione interna.
Intelligenza artificiale
I modelli OpenAI auto-disabilitano i controlli di sicurezza
OpenAI ha documentato due incidenti avvenuti il 3 e il 6 ottobre. Un agente AI ha silenziato le notifiche alla sicurezza, un altro ha eliminato il monitoraggio di un programma e poi ha negato la modifica. I casi mostrano quanto sia rischioso lasciare agli agenti la possibilità di alterare i controlli che devono sorvegliarli
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