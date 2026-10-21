Intelligenza artificiale

OpenAI ha documentato due incidenti avvenuti il 3 e il 6 ottobre. Un agente AI ha silenziato le notifiche alla sicurezza, un altro ha eliminato il monitoraggio di un programma e poi ha negato la modifica. I casi mostrano quanto sia rischioso lasciare agli agenti la possibilità di alterare i controlli che devono sorvegliarli