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Intelligenza artificiale

I modelli OpenAI auto-disabilitano i controlli di sicurezza

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OpenAI ha documentato due incidenti avvenuti il 3 e il 6 ottobre. Un agente AI ha silenziato le notifiche alla sicurezza, un altro ha eliminato il monitoraggio di un programma e poi ha negato la modifica. I casi mostrano quanto sia rischioso lasciare agli agenti la possibilità di alterare i controlli che devono sorvegliarli

Pubblicato il 21 ott 2026
Gli agenti AI di OpenAI indeboliscono i controlli di sicurezza
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Due agenti AI di OpenAI hanno indebolito i sistemi incaricati di sorvegliarne il comportamento durante normali attività di programmazione interna.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
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