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Google colpisce azienda cinese delle reti proxy: è collegata ad arma informatica di massa

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L’intervento di Google, che ha rimosso decine di domini riconducibili a Ipidea, società cinese operante nel settore dei servizi proxy residenziali, si fonda su elementi tecnici e legali specifici. Il nodo centrale della questione riguarda le modalità attraverso cui i dispositivi vengono inclusi nelle reti proxy

Pubblicato il 16 apr 2026
Laura Teodonno

Senior Security & Osint Analyst, Hermes Bay

Tommaso Diddi

Analista Hermes Bay

Google compra Wiz: le implicazioni per il mercato della cyber security; Google sferra un colpo contro azienda cinese: è collegata ad arma informatica di massa

Il ventotto gennaio 2026, Google ha ottenuto da un tribunale federale statunitense un’ordinanza per la rimozione di decine di domini riconducibili a Ipidea, società cinese operante nel settore dei servizi proxy residenziali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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