Il ventotto gennaio 2026, Google ha ottenuto da un tribunale federale statunitense un’ordinanza per la rimozione di decine di domini riconducibili a Ipidea, società cinese operante nel settore dei servizi proxy residenziali.
l'analisi
Google colpisce azienda cinese delle reti proxy: è collegata ad arma informatica di massa
L’intervento di Google, che ha rimosso decine di domini riconducibili a Ipidea, società cinese operante nel settore dei servizi proxy residenziali, si fonda su elementi tecnici e legali specifici. Il nodo centrale della questione riguarda le modalità attraverso cui i dispositivi vengono inclusi nelle reti proxy
Senior Security & Osint Analyst, Hermes Bay
Analista Hermes Bay
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