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L'ANALISI TECNICA

Deepfake, Meloni deposita la sua voce: l’identità diventa un rischio cyber

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Giorgia Meloni ha depositato all’Euipo un marchio sonoro con la propria voce per contrastarne gli utilizzi falsi attraverso l’AI. Una tutela legale che apre un problema molto più ampio: voice cloning, impersonation e disinformazione trasformano la voce in una nuova superficie di attacco. È il nuovo fronte dell’identity security

Pubblicato il 5 ott 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Io sono Giorgia Meloni deepfake vocali
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Quattro secondi, una frase pronunciata due volte, “Io sono Giorgia Meloni” e una domanda depositata presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. La presidente del Consiglio ha scelto un marchio sonoro per aggiungere una tutela legale contro uno dei rischi emergenti dell’intelligenza artificiale generativa: la clonazione della propria voce, il cosiddetto voice cloning.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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