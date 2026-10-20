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Cyber security e interesse nazionale: il costo strategico delle vulnerabilità che restano invisibili

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Le vulnerabilità informatiche sono diventate una risorsa strategica nella competizione tra Stati. La nuova politica nazionale dell’ACN ne favorisce la segnalazione, ma resta irrisolto il nodo delle tutele per i ricercatori indipendenti. Un’incertezza giuridica che rischia di indebolire la resilienza cyber del Paese

Pubblicato il 20 ott 2026
Sandro Sana

Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0

divulgazione vulnerabilità
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Nel cyber spazio esiste una contraddizione che raramente entra nel dibattito sulla sicurezza nazionale: gli attori ostili investono risorse per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici, mentre chi potrebbe scoprirle con l’intenzione di segnalarle deve confrontarsi con un quadro di regole che, in determinate circostanze, può esporlo a conseguenze penali e civili.

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Sandro Sana
Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0
Laureato in Ingegneria Informatica e in Scienze della Comunicazione, lavora nel settore dell’Information Technology dal 1990. Nel corso della sua carriera ha collaborato con realtà molto diverse, dalle piccole imprese agli enti pubblici, fino a grandi aziende nazionali e internazionali. Dal 2003 affianca alle competenze tecnologiche un interesse attivo per la comunicazione, il public speaking e la formazione. A partire dal 2014 si dedica con particolare attenzione alla sicurezza informatica, con un focus sull’innovazione, la ricerca e l’evoluzione delle minacce digitali. È certificato CEH – Certified Ethical Hacker, CIH – Certified Incident Handler e CISSP – Certified Information Systems Security Professional. È stato relatore agli eventi SMAU 2017 e 2018, e docente per SMAU Academy e ITS. È membro del Comitato Scientifico del Competence Center nazionale Cyber 4.0, dove contribuisce allo sviluppo di strategie per la formazione, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico nel campo della cyber security. Divulgatore ed editorialista, promuove la cultura della sicurezza digitale con particolare attenzione agli aspetti sociali, economici e normativi della trasformazione digitale. Si occupa di sensibilizzare imprese e istituzioni su rischi, responsabilità e opportunità connesse alla cybersicurezza.

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