Nel cyber spazio esiste una contraddizione che raramente entra nel dibattito sulla sicurezza nazionale: gli attori ostili investono risorse per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici, mentre chi potrebbe scoprirle con l’intenzione di segnalarle deve confrontarsi con un quadro di regole che, in determinate circostanze, può esporlo a conseguenze penali e civili.
la riflessione
Cyber security e interesse nazionale: il costo strategico delle vulnerabilità che restano invisibili
Le vulnerabilità informatiche sono diventate una risorsa strategica nella competizione tra Stati. La nuova politica nazionale dell’ACN ne favorisce la segnalazione, ma resta irrisolto il nodo delle tutele per i ricercatori indipendenti. Un’incertezza giuridica che rischia di indebolire la resilienza cyber del Paese
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
PHP2Shell, due vulnerabilità critiche in PHP: come proteggere i server21 Ott 2026
-
Phishing e digital body language: così gli attaccanti sfruttano la fiducia nei rapporti aziendali20 Ott 2026
-
Digital360 e Cybersecurity360 Awards 2026: tutti i vincitori e le sfide dell’innovazione19 Ott 2026
-
La cyber security non si costruisce punendo chi scopre le vulnerabilità19 Ott 2026
-
Shadow AI in azienda: perché le policy tradizionali falliscono e come difendersi16 Ott 2026