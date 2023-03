Chat GPT come strumento di trading, ma è solo una frode finanziaria

Arriva una e-mail, apparentemente innocua, che indirizza il lettore verso un allettante strumento ChatGPT che, a detta dei criminali, può farci fare “magie” nel campo degli investimenti economici, sfruttando l’intelligenza artificiale. L’e-mail è phishing e ChatGPT non è uno strumento per fare investimenti, quello proposto è un fake.

“ChatGPT: Il nuovo bot AI fa impazzire tutti”, il phishing

La campagna malevola è stata identificata da Bitdefender che ne ha analizzato i dettagli e la diffusione in Europa. Al momento sembra circolare maggiormente in Danimarca, Germania, Australia, Irlanda e Paesi Bassi ma, come spesso accade con questo genere di frodi, la sua diffusione anche altrove non farà attendere gli ignari utenti che ritroveranno il messaggio nella propria casella e-mail.

La truffa punta tutto sui dettagli innovativi di ChatGPT e sulla recente popolarità acquisita. Tutti ne parlano e pochi lo conoscono in dettaglio, quindi i criminali sfruttano ogni possibilità per attirare l’attenzione con la proposizione di “uno strumento estremamente esclusivo”, che permetterebbe di pagare fino a 10.000 dollari al mese in guadagni da investimento.

La piattaforma: investimento minimo 250 euro

Quando l’utente segue i collegamenti proposti nella e-mail di phishing, verrà condotto all’interno di una piattaforma ChatGPT fasulla dentro la quale inizierà a ricevere informazioni circa gli investimenti e la facilità di guadagni utilizzando lo strumento che, se interessato verrà proposto. Si instaura dunque un dialogo con l’organizzazione criminale che mirerà ad ottenere dettagli come il numero di telefono della vittima.

Bitdefender ha anche avuto modo di verificare, tramite una delle telefonate analizzate che l’organizzazione sembra avvalersi di un vero e proprio call center per portare avanti questa attività malevola.

Una volta raggiunta telefonicamente la vittima, si cerca di carpirne ulteriori dettagli come numeri del documento d’identità per la registrazione sulla presunta piattaforma di trading guidato dall’AI.

La piattaforma che viene proposta risponde al link “importcapital[.]cc” ed è segnalata dall’autorità finanziaria del Regno Unito, come società non autorizzata a svolgere investimenti finanziari.

Pure durante la consegna alla vittima del link di registrazione, il contatto personale con un membro dell’organizzazione (presumibilmente localizzati in Romania) non termina. Il call center seguirà la vittima passo passo su tutte le fasi fino al pagamento dei 250 euro di investimento minimo iniziale, anche via Whatsapp.

Come si può vedere le organizzazioni criminali sono sempre alla ricerca di nuovi pretesti e trend di “innovazione” da poter sfruttare nelle proprie frodi. Per difenderci da questo genere di truffe che, nel caso specifico, portano anche ad una perdita economica, bisogna alimentare la nostra consapevolezza.

In questo caso è lecito che l’utente abbia il desiderio di testare lo strumento ChatGPT e le sue caratteristiche innovative, anche in risposta del grande clamore mediatico che sta accompagnando l’operazione di OpenAI, però bisogna sempre affidarsi unicamente ai siti Web ufficiali delle software house coinvolte. ChatGPT è prodotto da OpenAI e lo strumento è utilizzabile dal proprio sito ufficiale.

Dare seguito a e-mail e comunicazioni inattese non è mai una buona pratica, meglio verificare quanto proposto sempre manualmente e con le proprie fonti conosciute.

