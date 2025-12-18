L’andamento globale delle minacce cyber nel primo semestre dell’anno evidenzia una dinamica ormai strutturale, caratterizzata da un aumento costante della frequenza e della severità degli incidenti.
l’analisi
Attacchi informatici in crescita del 36%: cosa racconta il nuovo Rapporto Clusit 2025
Il nuovo Rapporto Clusit registra una crescita del 36% degli attacchi informatici gravi nel primo semestre dell’anno, evidenziando un’evoluzione sempre più strutturale delle minacce globali. Le analisi presentate da Sofia Scozzari (Comitato Direttivo), mostrano come il cyber crime domini la scena con l’87% degli incidenti, mentre settori come sanità, industria e trasporti risultano particolarmente esposti
