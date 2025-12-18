Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l’analisi

Attacchi informatici in crescita del 36%: cosa racconta il nuovo Rapporto Clusit 2025

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
Indirizzo copiato

Il nuovo Rapporto Clusit registra una crescita del 36% degli attacchi informatici gravi nel primo semestre dell’anno, evidenziando un’evoluzione sempre più strutturale delle minacce globali. Le analisi presentate da Sofia Scozzari (Comitato Direttivo), mostrano come il cyber crime domini la scena con l’87% degli incidenti, mentre settori come sanità, industria e trasporti risultano particolarmente esposti

Pubblicato il 18 dic 2025
trend_di_attacchi_informatici_2025_cybersecurity360

L’andamento globale delle minacce cyber nel primo semestre dell’anno evidenzia una dinamica ormai strutturale, caratterizzata da un aumento costante della frequenza e della severità degli incidenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Mattia Lanzarone
Giornalista

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Executive e non-executive CISO

  • governance

    Executive vs Non-Executive CISO: chi decide cosa nella catena di responsabilità

    04 Nov 2025

    di Fabrizio Saviano

    Condividi
  • GDPR AI assicurazioni; Sanzione del Garante Privacy a Verisure Italia e Aimag: sette anni di GDPR, zero progressi

  • la riflessione

    GDPR e intelligenza artificiale: ecco una “bussola” per il mondo assicurativo

    07 Mar 2025

    di Stefano Petrussi

    Condividi
  • Vulnerabilità OpenSSL attacchi MitM

  • l'exploit

    Grave vulnerabilità in OpenSSL: rischio di attacchi Man-in-the-Middle

    12 Feb 2025

    di Dario Fadda

    Condividi
  • Acn: attacchi DDoS contro settori nevralgici nazionali, ecco le misure di contrasto

  • Il Report

    Acn: attacchi DDoS contro settori nevralgici nazionali, ecco le misure di contrasto

    24 Feb 2025

    di Mirella Castigli

    Condividi