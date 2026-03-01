Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

il caso

Verificatruffa.it bloccato da attacchi criminali: perché sostenerlo

Il servizio di Marco Camisani Calzolari ha aiutato migliaia di persone prima di subire una temporanea sospensione a causa di attacchi informatici

Pubblicato il 1 mar 2026
Marco Camisani Calzolari

Tecnologo, Scrittore, Divulgatore, Esperto e Docente di Comunicazione Digitale

verificatruffa.it

VerificaTruffa.it è un servizio che aiuta le persone a capire se un messaggio è sicuro prima di fare un errore.

Ha ricevuto circa 10.000 contenuti in 24 ore. Di questi, circa 8.000 sono risultati fraudolenti. L’analisi è stata accurata nel 99,9% dei casi. Stava aiutando tante persone su messaggi reali.

Purtroppo il sito è stato anche bersaglio di attacchi continui, dall’Italia e dall’estero, mirati a consumare risorse, bloccare il servizio e renderlo instabile. Ogni attacco brucia risorse, tempo e credito.

Le risorse necessarie per difendere e mantenere un servizio del genere superano quello che può reggere una singola persona, senza un team di sicurezza dedicato e senza budget continuativi. Gli interessi economici dietro al mondo delle truffe sono enormi, e un servizio che riduce il numero di vittime diventa un bersaglio.

In queste condizioni, non è sostenibile da solo, il sito ora è offline in attesa di un supporto di un partner.

Perché Verificatruffa.it


Oggi le truffe non si presentano come “qualcosa di strano”, ma come qualcosa apparentemente di normale. Un SMS della banca. Un WhatsApp del corriere. Un’email dell’ufficio IT. Una richiesta urgente di pagamento da un fornitore. Il testo è credibile e il tono è corretto. Bisogna scegliere in pochi secondi.

E VerificaTruffa.it serve proprio in quel momento, prima del clic o prima del bonifico o dell’inserimento credenziali. L’utente incolla il messaggio o carica uno screenshot. Il sistema analizza il contenuto e restituisce tre elementi: livello di rischio, spiegazione dei segnali individuati, azioni operative da compiere subito.

Putroppo chi costruisce la truffa conosce tecniche, dinamiche psicologiche e tempi di reazione, mentre chi riceve il messaggio vede solo poche righe sullo schermo. Da quello che emerge tra quelle più diffuse fanno leva su urgenza, paura, autorità, scarsità. “Ultimo avviso.” “Account sospeso.” “Pagamento bloccato.” “Pacco fermo.”, tutte tecniche per far reagire l’utente, non per farlo riflettere, ovviamente.

VerificaTruffa.it non si limita a cercare parole chiave sospette. Analizza la struttura, l’intento, le richieste di denaro, quelle di credenziali o gli inviti a scaricare file. Il risultato che appare spiega perché quel messaggio è rischioso e indica cosa fare: non cliccare, verificare tramite canali ufficiali, segnalare.

Ogni analisi rende anche più consapevole chi la utilizza, perché impara a riconoscere schemi ricorrenti e riduce la probabilità di errore nel tempo.

Verificatruffa.it anche per utenti aziendali



Questo è un valore utile anche in ambito aziendale, perché il phishing è uno dei principali vettori di attacco contro le imprese di ogni dimensione. Molte violazioni iniziano con una semplice email: un dipendente che inserisce credenziali su una pagina falsa può aprire l’accesso a dati riservati, sistemi interni, informazioni finanziarie. Le conseguenze possono includere blocco operativo, ransomware, furto di dati, danni reputazionali, responsabilità legali. VerificaTruffa.it può diventare uno strumento di supporto per dipendenti e collaboratori. In caso di dubbio, il messaggio viene analizzato prima di qualsiasi azione, affiancando le policy interne, la formazione e i sistemi di sicurezza tecnica e rafforza il fattore umano, che resta l’elemento più esposto nelle catene di attacco.

Ovviamente non sostituisce l’IT, ne la compliance, ma introduce un passaggio di verifica nel punto critico: la decisione individuale davanti a un messaggio.
Un altro elemento importante è la dimensione collettiva perché se i casi vengono raccolti in forma anonima e aggregata, emergono pattern. Stesse formule. Stesse richieste. Stessi schemi psicologici. Questo permette di individuare campagne in corso e di aggiornare rapidamente le indicazioni di prevenzione.

VerificaTruffa.it non promette protezione assoluta, ma riduce la probabilità di errore. Offre gratuitamente analisi, spiegazioni e indicazioni operative. In un ambiente digitale dove velocità e pressione sono strumenti usati contro le persone, inserire una verifica prima di agire può proteggere soldi, dati personali e continuità del business.

