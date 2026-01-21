Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l’analisi

Termini perentori per le sanzioni GDPR: la sentenza della Cassazione che cambia tutto

Home News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy
Indirizzo copiato

La Corte di Cassazione con una recente sentenza si pronuncia su una annosa questione, e non solo in teoria, concernente la natura dei termini entro i quali l’Autorità Garante per la protezione dei dati deve, a pena di decadenza, emettere il provvedimento sanzionatorio. Vediamo il ragionamento

Pubblicato il 21 gen 2026
Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

Termini perentori sanzioni GDPR

Stop a lunghe e incerte attese per le sanzioni privacy. A stabilirlo è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, con la quale si afferma chiaramente che i termini entro cui il Garante per la privacy deve esprimersi sono perentori e quindi a pena di decadenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

P
Chiara Ponti
Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Giornalista

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Video rubati e privacy

  • l'allarme

    Video rubati: il vero problema non è l’hacker, ma il disprezzo per la privacy

    09 Set 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Lusso nel mirino

  • l'analisi tecnica

    Lusso nel mirino: dal data breach all’estorsione “su misura”, cosa impariamo

    22 Set 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Smishing a tema Poste Italiane

  • l'analisi tecnica

    Smishing a tema Poste Italiane: i dettagli e come difendersi

    29 Gen 2025

    di Salvatore Lombardo

    Condividi
  • Attacchi informatici, l'Iran potrebbe colpire le aziende

  • cyber guerra

    Attacchi informatici, l'Iran potrebbe colpire le aziende

    24 Giu 2025

    di Marco Santarelli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x