Un nuovo gruppo ransomware, identificato come ALP-001, ha rivendicato un attacco informatico ai danni di Esprinet, azienda italiana nota per la distribuzione all’ingrosso di prodotti di tecnologia.
La rivendicazione
Ricatto a Esprinet, “abbiamo 1,2 TB di dati, pagateci”: cosa sappiamo
Il gruppo ALP-001 ha rivendicato un attacco di tipo ransomware a Esprinet sostenendo di averne esfiltrato una importante quantità di dati interni. Esprinet nega. Ecco una breve analisi di quello che sappiamo finora
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