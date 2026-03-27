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Ricatto a Esprinet, “abbiamo 1,2 TB di dati, pagateci”: cosa sappiamo

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti Ransomware
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Il gruppo ALP-001 ha rivendicato un attacco di tipo ransomware a Esprinet sostenendo di averne esfiltrato una importante quantità di dati interni. Esprinet nega. Ecco una breve analisi di quello che sappiamo finora

Pubblicato il 27 mar 2026
Dario Fadda

Research Infosec, fondatore Insicurezzadigitale.com

Sede_Esprinet_Vimercate_Gennaio2025

Un nuovo gruppo ransomware, identificato come ALP-001, ha rivendicato un attacco informatico ai danni di Esprinet, azienda italiana nota per la distribuzione all’ingrosso di prodotti di tecnologia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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