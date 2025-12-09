La multa da 120 milioni di euro comminata il 5 dicembre 2025 dall’Unione Europea a X, l’ex Twitter di Elon Musk, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di applicazione del Digital Services Act. È infatti la prima sanzione della nuova normativa e, allo stesso tempo, un messaggio politico, normativo e culturale che segna l’avvio di una fase in cui l’Europa si propone come arbitro globale della responsabilità tecnologica.
Prima multa del Digital Services Act a X: la fine dell’illusione Muskiana?
La vicenda della multa a X rappresenta l’inizio di un confronto destinato a durare nel tempo tra la UE e Musk che dovrà decidere se adeguarsi alle regole europee o continuare su una linea di scontro ideologico che potrebbe portare a nuove sanzioni, con influenze anche per le altre piattaforme online. I punti cardine
