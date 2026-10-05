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IQVIA, 7 milioni di multa: il Garante spiega quando un dato sanitario è davvero anonimo

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Il Garante sanziona per 7 milioni di euro la società che per anni ha alimentato una banca dati clinica con i dati di un milione di pazienti, ritenendoli anonimi. Respinge la lettura estensiva della sentenza Deloitte e descrive, passo per passo, come l’anonimizzazione avrebbe dovuto essere fatta

Pubblicato il 5 ott 2026
Rosario Palumbo

Giurista d'impresa, Data protection specialist

IQVIA sanzione privacy anonimizzazione dati
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Sette milioni di euro per aver trattato come anonimi dati che anonimi non erano. È la sanzione che il Garante privacy ha inflitto a IQVIA Solutions Italy con il provvedimento n. 710 del 23 settembre 2026, al termine di un’istruttoria partita dalle ispezioni dell’aprile 2025.

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