L’EDPB ha adottato le prime linee guida dedicate all’interazione tra Digital Services Act e GDPR.
DATA GOVERNANCE
Interazione tra DSA e GDPR: le novità per piattaforme e DPO nelle linee guida di EDPB
EDPB ha presentato le prime linee guida sull’interazione tra DSA e GDPR: nuove regole per piattaforme digitali su contenuti illeciti, dark pattern, pubblicità mirata e tutela minori. Il documento, in consultazione pubblica fino al 31 ottobre, che evidenzia quanto la governance dei dati sia sempre più strategica
Who's Who
Argomenti
Canali
Speciale PNRR