Chi si occupa di crittografia post quantistica tende a costruire schemi basati su problemi matematici che, si ritiene, siano difficili da risolvere anche per un computer quantistico. L’assunto è che si tratti di problemi per i quali non esistono algoritmi quantistici efficienti.
vantaggi strategici
Per Google il Q-Day arriverà nel 2029
Google ha aggiornato il Q-Day, il momento in cui i computer quantistici potrebbero spezzare la crittografia attuale. Migrare verso la crittografia post-quantistica è sempre meno un’opzione
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