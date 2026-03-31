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Per Google il Q-Day arriverà nel 2029

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Google ha aggiornato il Q-Day, il momento in cui i computer quantistici potrebbero spezzare la crittografia attuale. Migrare verso la crittografia post-quantistica è sempre meno un’opzione

Pubblicato il 31 mar 2026
Giuditta Mosca

Giornalista, esperta di tecnologia

La capacità di calcolo dei computer quantistici può mettere in crisi la robustezza degli algoritmi di cittografia attuali. E il Q-Day è sempre più vicino
By IBM Research – https://www.flickr.com/photos/ibm_research_zurich/51248690716/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108205707

Chi si occupa di crittografia post quantistica tende a costruire schemi basati su problemi matematici che, si ritiene, siano difficili da risolvere anche per un computer quantistico. L’assunto è che si tratti di problemi per i quali non esistono algoritmi quantistici efficienti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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