Blackout in Spagna e Portogallo: c’è la rivendicazione di NoName e DarkStorm

Un blackout di proporzioni storiche ha colpito gran parte della Spagna, tutto il Portogallo e alcune zone della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità e paralizzando infrastrutture critiche come trasporti, telecomunicazioni e servizi sanitari.

A distanza di qualche ora sono quindi apparse due rivendicazioni criminali per un presunto attacco informatico. In particolare, sono stati i due gruppi propagandistici filorussi Dark Storm Team e Noname057(16) ad aver subito approfittato del clima emergenziale per diffondere la propria voce e attirare l’attenzione su di sé.

Le autorità, tuttavia, stanno ancora indagando le cause del blackout: chiaramente non si esclude la pista dell’attacco informatico, ma al momento non ci sono elementi utili a stabilire la responsabilità di questi due gruppi dietro i disagi internazionali che stanno avvenendo in queste ore.

Le cause tecniche: interruzione della rete europea

Secondo le prime indagini, il blackout è stato causato da un’interruzione nella rete elettrica europea, in particolare nelle linee ad alta tensione tra Perpignano e Narbona, nel sud-ovest della Francia.

Questo ha provocato la disconnessione temporanea della Penisola Iberica dal sistema elettrico continentale, causando un improvviso squilibrio tra domanda e offerta di energia.

In Spagna, Red Eléctrica ha registrato una caduta della domanda di oltre 10 gigawatt, attivando i sistemi di protezione automatica per evitare danni maggiori. In Portogallo, E-Redes ha implementato tagli selettivi per stabilizzare la rete.

Impatti sulle infrastrutture critiche

Il blackout ha avuto effetti devastanti su vari settori:

Trasporti : interruzione dei servizi ferroviari e metropolitani, evacuazione di stazioni e blocco dei semafori.

: interruzione dei servizi ferroviari e metropolitani, evacuazione di stazioni e blocco dei semafori. Sanità : ospedali costretti a rimandare interventi non urgenti, operando con generatori di emergenza.

: ospedali costretti a rimandare interventi non urgenti, operando con generatori di emergenza. Comunicazioni : problemi nelle reti mobili e internet, con difficoltà nelle comunicazioni d’emergenza.

: problemi nelle reti mobili e internet, con difficoltà nelle comunicazioni d’emergenza. Industria: fermo produttivo in grandi aziende come Seat, Ford e Iveco.

L’ipotesi di un attacco informatico

Le autorità non escludono la possibilità di un attacco informatico come causa del blackout. Il viceministro portoghese Manuel Castro Almeida ha dichiarato che, sebbene un incendio in Francia sia la causa più probabile, un cyber attacco rimane una linea di indagine valida.

Anche l’agenzia spagnola di sicurezza informatica Incibe sta investigando su questa possibilità.

Sospetto di attività propagandistica di NoName e Dark Storm

La rivendicazione dei gruppi filorussi rappresenta, al momento, l’unico dettaglio di questa vicenda che possa far pensare a un possibile attacco informatico.

Ma è doveroso effettuare una precisazione: entrambi i gruppi sopra citati sono noti per operare in regime di propaganda, senza fondamento, su tante azioni rivendicate anche in passato, che poi non avevano legami con attacchi informatici.

È una tecnica nota quella di sfruttare situazioni di emergenza per attrarre su di sé l’attenzione.

Ma la cautela, in questi casi, è d’obbligo prima di parlare di attacco informatico.