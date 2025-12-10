Sono 57 le nuove vulnerabilità in Windows e nelle sue applicazioni che Microsoft ha corretto in occasione del rilascio del Patch Tuesday per il mese di dicembre 2025.
update
Aggiornamenti Microsoft dicembre 2025: corretta una zero-day già sfruttata in rete
Con il Patch Tuesday di dicembre 2025 Microsoft è intervenuta per correggere 57 vulnerabilità in Windows e nelle applicazioni. Gli aggiornamenti intervengono anche su una zero-day già sfruttata e su altre due vulnerabilità per le quali risulta disponibile un PoC in rete. Ecco tutti i dettagli
