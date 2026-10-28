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Servizi di sicurezza gestiti: la certificazione europea non riguarda soltanto i SOC

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Il D.lgs. 191/2026 adegua il quadro italiano alla certificazione europea dei servizi di sicurezza gestiti. Nessun obbligo generalizzato dal 6 novembre, ma una novità destinata a incidere sulla scelta dei fornitori e sulla qualità delle prestazioni cyber

Pubblicato il 28 ott 2026
Sandro Sana

Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0

Servizi di sicurezza gestiti
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Quando si parla di servizi di sicurezza gestiti, il pensiero corre subito ai SOC: monitoraggio degli eventi, analisi degli alert e risposta agli incidenti. Il D.lgs. 1 ottobre 2026, n. 191, pubblicato il 22 ottobre e in vigore dal 6 novembre 2026, mostra però che il perimetro della certificazione europea è più ampio.

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Sandro Sana
Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0
Laureato in Ingegneria Informatica e in Scienze della Comunicazione, lavora nel settore dell’Information Technology dal 1990. Nel corso della sua carriera ha collaborato con realtà molto diverse, dalle piccole imprese agli enti pubblici, fino a grandi aziende nazionali e internazionali. Dal 2003 affianca alle competenze tecnologiche un interesse attivo per la comunicazione, il public speaking e la formazione. A partire dal 2014 si dedica con particolare attenzione alla sicurezza informatica, con un focus sull’innovazione, la ricerca e l’evoluzione delle minacce digitali. È certificato CEH – Certified Ethical Hacker, CIH – Certified Incident Handler e CISSP – Certified Information Systems Security Professional. È stato relatore agli eventi SMAU 2017 e 2018, e docente per SMAU Academy e ITS. È membro del Comitato Scientifico del Competence Center nazionale Cyber 4.0, dove contribuisce allo sviluppo di strategie per la formazione, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico nel campo della cyber security. Divulgatore ed editorialista, promuove la cultura della sicurezza digitale con particolare attenzione agli aspetti sociali, economici e normativi della trasformazione digitale. Si occupa di sensibilizzare imprese e istituzioni su rischi, responsabilità e opportunità connesse alla cybersicurezza.

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