Quando si parla di servizi di sicurezza gestiti, il pensiero corre subito ai SOC: monitoraggio degli eventi, analisi degli alert e risposta agli incidenti. Il D.lgs. 1 ottobre 2026, n. 191, pubblicato il 22 ottobre e in vigore dal 6 novembre 2026, mostra però che il perimetro della certificazione europea è più ampio.
la normativa
Servizi di sicurezza gestiti: la certificazione europea non riguarda soltanto i SOC
Il D.lgs. 191/2026 adegua il quadro italiano alla certificazione europea dei servizi di sicurezza gestiti. Nessun obbligo generalizzato dal 6 novembre, ma una novità destinata a incidere sulla scelta dei fornitori e sulla qualità delle prestazioni cyber
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