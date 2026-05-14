Passando dal semplice tracciamento dei veicoli a un ecosistema complesso e data-driven, la mobilità è ormai profondamente cambiata. Inoltre, la rapida integrazione dell’intelligenza artificiale ha spostato l’attenzione dalla sola conformità normativa alla necessità di una vera e propria gestione proattiva e consapevole dei dati.
mobility e privacy
Protezione e gestione dei dati sulle dash cam: quello che le flotte aziendali devono sapere
Oltre nove conducenti su 10 esprimono preoccupazione riguardo all’uso delle dash cam sul veicolo, pur riconoscendone il valore per provare la propria innocenza in caso di incidente. Ecco perché colmare questo divario richiede un livello profondo di trasparenza
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