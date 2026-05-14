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Protezione e gestione dei dati sulle dash cam: quello che le flotte aziendali devono sapere

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Oltre nove conducenti su 10 esprimono preoccupazione riguardo all’uso delle dash cam sul veicolo, pur riconoscendone il valore per provare la propria innocenza in caso di incidente. Ecco perché colmare questo divario richiede un livello profondo di trasparenza

Pubblicato il 14 mag 2026
Fabio Maio

Sales Manager EMEA di Geotab

Dash Cam guida pratica; Protezione e gestione dei dati: quello che le flotte aziendali devono sapere per le dash cam

Passando dal semplice tracciamento dei veicoli a un ecosistema complesso e data-driven, la mobilità è ormai profondamente cambiata. Inoltre, la rapida integrazione dell’intelligenza artificiale ha spostato l’attenzione dalla sola conformità normativa alla necessità di una vera e propria gestione proattiva e consapevole dei dati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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