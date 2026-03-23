La digitalizzazione del conflitto armato ha trasformato i dati personali in vettori strategici di intelligence, coercizione e controllo territoriale.
sicurezza nazionale
Privacy sotto assedio: anche in guerra i dati dei civili non devono diventare armi
Nel nuovo dominio della guerra ibrida, la protezione dei dati civili si colloca all’incrocio tra GDPR, Diritto Internazionale Umanitario e sicurezza nazionale. Serve una cornice tecnico-giuridica integrata per prevenire l’abuso dell’identità digitale in tempo di guerra
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