Data breach da incendi e calamità naturali: valutazioni e adempimenti privacy

Quando ci si riferisce al data breach si è soliti associare tale concetto agli attacchi informatici ovverosia a violazioni di dati personali conseguenti ad azioni dolose e illecite realizzate da soggetti singoli, oppure da parte di organizzazioni di natura criminale, su dispositivi elettronici, PC, infrastrutture e sistemi IT, reti di computer (malware, phishing, ransomware) finalizzate alla distruzione, sottrazione, compromissione, disabilitazione o modifica dei dati personali in essi contenuti.

In realtà, nonostante l’attacco informatico rappresenti senza dubbio una delle cause più frequenti, la violazione dei dati personali può trovare origine in numerosi e altri eventi riconducibili all’errore umano oppure a eventi accidentali o calamità naturali – come incendi ed alluvioni – la cui imprevedibilità – con riguardo a questi ultimi – rende peraltro difficile, se non impossibile, l’adozione di adeguate misure volte ad evitarli o comunque mitigarli.

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, nell’offrire possibili esempi di data breach, indica espressamente “la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità”.

Data breach da incendi e calamità naturali

I disastri ambientali e gli eventi naturali catastrofici sono, purtroppo, sempre più diffusi (come confermano anche i recenti fatti verificatisi in Emilia-Romagna) e oltre a causare importanti danni di natura sociale ed economica – possono determinare una violazione in materia di privacy allorquando provochino la perdita o la distruzione di dati personali.

Anche in questo ultimo caso, nonostante la natura accidentale dell’evento, occorrerà sempre che il titolare del trattamento effettui adeguate e puntuali valutazioni circa l’esistenza di rischi per le libertà ed i diritti dell’interessato anche verificando, ritiene la scrivente, che oltre ai documenti persi o distrutti gli stessi dati personali siano contenuti in corrispondenti documenti di natura informatica in grado garantire piena fedeltà e corrispondenza al documento cartaceo e comunque formati nel rispetto delle procedure di dematerializzazione previste dalla normativa di riferimento.

Valutazioni e adempimenti privacy

Chiarire l’esatto significato di data breach è di fondamentale importanza per il titolare del trattamento dei dati personali conseguendo, a tale evento, una serie di valutazioni e di adempimenti, così come previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, la cui inosservanza può condurre all’ applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria dell’importo sino a diecimila euro, o per le imprese, sino al due per cento del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Al verificarsi di una violazione dei dati personali, e sempre che sia improbabile il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’articolo 33 del GDPR prevede che il titolare del trattamento provveda alla notifica all’Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (salvo motivato ritardo) indicando:

la natura della violazione dei dati personali, ivi incluse le categorie ed il numero approssimativo di interessati nonché le categorie ed il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali; il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Inoltre, il successivo articolo 34 richiede che, se la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento debba senza ingiustificato ritardo comunicare la violazione all’interessato.

Una attenta lettura delle succitate norme conduce a ritenere come non tutte le violazioni di dati personali comportano l’obbligo da parte del titolare del trattamento di procedere alla notifica all’Autorità Garante ed alla comunicazione ai soggetti interessati, dovendosi procedere in tal senso solo a seguito di preventive ed approfondite valutazioni – il cui svolgimento dovrà essere opportunamente “guidato” e regolamentato da una procedura aziendale interna e comunque documentato nel rispetto del principio di accountability – circa l’effettiva gravità dell’evento e l’esistenza di un rischio per i diritti e le libertà dei soggetti interessati.

In ogni caso, a prescindere dall’esistenza degli obblighi predetti, il titolare del trattamento dovrà sempre e comunque dare evidenza documentale di tutte le violazioni dei dati personali verificatesi e ciò, preferibilmente, attraverso la redazione e l’aggiornamento di un registro delle violazioni in grado di essere esibito e prodotto, se richiesto, all’Autorità Garante consentendo a quest’ultima di poter verificare ex post il rispetto delle prescrizioni normative.

NOTE

