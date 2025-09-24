Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

data protection

Non è la legge, è l’implementazione: la verità scomoda sulla riforma dei cookie

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

La Commissione europea sembrerebbe essere intenzionata a riformare la cosiddetta “cookie law”: potrebbe essere senz’altro un banco di prova per l’Europa se avrà come obiettivo chiaro quello di restituire senso alla protezione dei dati personali, spostando l’attenzione dal formalismo dei clic alla sostanza delle tutele

Pubblicato il 24 set 2025
Tania Orrù

Privacy Officer e Consulente Privacy

Riforma dei cookie

Negli ultimi sedici anni chiunque navighi su internet in Europa si è abituato a un rituale ripetitivo e frustrante: il banner dei cookie.

Un clic su “Accetta tutto” e si accede al contenuto; qualche secondo in più e si scopre un labirinto di impostazioni, link nascosti e scelte complicate. La cosiddetta cookie law, introdotta con la direttiva e-Privacy del 2002 (poi modificata nel 2009) e rafforzata dal GDPR del 2018, nasceva con un intento nobile, quello di rendere più consapevoli i cittadini europei sull’uso dei loro dati personali e restituire loro il controllo.

Da quanto trapelato in questi giorni, la Commissione europea sembrerebbe ammettere che quella normativa abbia creato non pochi guai: overload di pop-up, consenso come gesto meccanico, erosione della fiducia nel sistema. Bruxelles si preparerebbe ora a correggere la rotta con una nuova riforma, attesa entro fine 2025.

Consent-O-Matic, come si semplifica la gestione del consenso ai cookie

Breve storia della cookie law: dalle buone intenzioni alle contraddizioni

La direttiva e-Privacy, quale parte integrante del corpus normativo europeo in materia di telecomunicazioni, prevedeva già nel 2002 la necessità di informare gli utenti sul trattamento dei dati. L’emendamento del 2009 ha reso esplicito l’obbligo di ottenere un consenso preventivo e informato per l’uso di cookie non essenziali, aprendo la strada alla proliferazione di banner.

Con l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nel 2018, la disciplina ha trovato un ulteriore rinforzo: trasparenza, granularità delle scelte, diritto alla revoca in qualsiasi momento.

L’applicazione pratica, però, si è trasformata in un’arma a doppio taglio, dal momento che l’obbligo si è tradotto in migliaia di implementazioni diverse, spesso mal progettate, che hanno reso la user experience un incubo. Il risultato? Un paradosso: invece di garantire consapevolezza, il consenso ai cookie appare un atto svuotato di significato.

L’effetto “assuefazione digitale”

Gli studiosi di psicologia cognitiva parlano da tempo di consent fatigue: quando un utente è costretto a prendere decisioni ripetitive e poco significative, finisce per cliccare automaticamente, senza valutare davvero le conseguenze del suo gesto. È quello che accade quotidianamente con i banner dei cookie. Il risultato è duplice:

  • perdita di efficacia normativa, perché la protezione della privacy resta solo formale;
  • irritazione diffusa degli utenti, che percepiscono la compliance come un ostacolo alla navigazione.

Secondo Eurostat, nel 2023 solo il 36% degli utenti internet in Europa legge le policy sulla privacy prima di fornire dati personali; ciò suggerisce che la maggioranza non leggerebbe tali informazioni finendo per accettara i cookie tout court, pur sapendo che i dati raccolti possono essere usati per finalità di marketing o profilazione.

Nonostante questi dati, non si può dire infatti che gli utenti europei siano del tutto inconsapevoli. Al contrario, diversi studi dimostrano che una parte significativa degli utenti è ormai cosciente del fatto che i cookie tracciano le attività online e, quando ne hanno la possibilità, tende a rifiutare almeno in parte i cookie non essenziali o a impostare restrizioni mirate.

Questo quadro conferma che il punto dirimente non è la consapevolezza, quanto il modo in cui le scelte vengono rese possibili.

Esperimenti recenti (come lo studio Digital Nudging and Cookie Rejection del 2024) hanno dimostrato che l’architettura del consenso, cioè il design del banner, la visibilità delle opzioni di rifiuto e il linguaggio utilizzato, influiscono in modo determinante sul comportamento dell’utente.

La user experience è pertanto fondamentale: un utente che si trova davanti a un banner chiaro e bilanciato è in grado di esercitare una scelta consapevole; al contrario, quando le opzioni sono nascoste o costruite per spingere verso l’“accetta tutto”, la decisione diventa quasi automatica.

In questo senso, i dati confermano che il problema principale resta l’implementazione disomogenea e opaca delle regole: gli utenti hanno dimostrato di saper scegliere, ma spesso non vengono messi in condizione di farlo.

Il “mea culpa” della Commissione europea

Se la notizia di una riforma della cookie law fosse davvero confermata, la presa di posizione di Bruxelles sarebbe netta: la cookie law, così com’è, non funzionerebbe.

A questo proposito la Commissione ha annunciato un pacchetto di riforme (“Digital Omnibus”) che dovrebbe essere presentato entro la fine del 2025 con l’obiettivo di semplificare l’esperienza digitale senza abbassare le tutele in materia di privacy.

Le ipotesi sul tavolo sono diverse:

  1. Preferenze gestite via browser: l’utente potrebbe impostare una volta per tutte le proprie scelte di consenso (ad esempio: accettare solo cookie tecnici o di prima parte) e queste verrebbero applicate automaticamente ai siti visitati.
  2. Esenzioni mirate: cookie meno invasivi o utilizzati solo per finalità di sicurezza, misurazione anonima o miglioramento del servizio potrebbero essere esclusi dall’obbligo di banner.
  3. Trasparenza standardizzata: modelli comuni di informativa, facilmente comprensibili e comparabili, per evitare testi legali lunghi e incomprensibili.

Obiettivi tecnici della possibile riforma

Gli obiettivi non dovrebbero essere rivoluzionari, ma mirare soprattutto a semplificare l’ecosistema normativo e a favorire un’applicazione più uniforme dei principi già esistenti:

  • armonizzare la disciplina oggi frammentata tra direttiva e-Privacy e GDPR, riducendo la complessità interpretativa;
  • introdurre meccanismi di gestione centralizzata del consenso, per esempio tramite browser, così da limitare l’anarchia dei banner;
  • definire modelli comuni di trasparenza per evitare che ogni sito crei la propria interfaccia “a modo suo”, aumentando il disorientamento dell’utente.

In altre parole, la vera portata tecnica della riforma non dovrebbe essere introdurre principi nuovi, ma mettere ordine in un sistema che, nel tempo, è diventato caotico.

Normativa o implementazione? Un equivoco pericoloso

Molti commentatori hanno parlato di fallimento della normativa sui cookie. Ma è davvero così? Un’analisi più attenta porta a una conclusione ben diversa: la legge in sé non era sbagliata, tanto che i suoi principi di trasparenza e consenso informato restano i cardini del diritto europeo e del GDPR.

Il vero fallimento si è consumato nell’implementazione pratica, visto che:

  • ogni sito web ha adottato soluzioni differenti, senza criteri comuni, dando vita a una giungla digitale dove banner e impostazioni sono diventati più un ostacolo che uno strumento di tutela.
  • Si è accettato tacitamente che, trattandosi di ambiente online, si potesse “interpretare liberamente” la legge, come se fosse un adempimento formale e non un obbligo sostanziale. Un’anomalia, se si pensa che nessuno si sognerebbe di “interpretare liberamente”, ad esempio, il Codice della strada.
  • A complicare le cose, i pochi controlli effettivi messi in atto dalle autorità hanno contribuito a rafforzare la percezione che bastasse un banner qualunque per essere conformi, senza reali verifiche di efficacia.

In questa prospettiva, puntare il dito solo contro la normativa rischia di essere fuorviante: la vera anomalia è l’assenza di un’applicazione coerente, uniforme e vigilata.

Se la direttiva e-Privacy fosse stata implementata con la stessa serietà con cui si rispettano altre normative, probabilmente non avremmo assistito al proliferare di banner inutili e alla tragica conseguente perdita di significato del consenso.

Non si può governare solo a colpi di riforme

Il rischio evidente è però credere che ogni problema si risolva con una nuova riforma. Questo approccio porta inevitabilmente a una stratificazione normativa che genera entropia, invece di chiarezza.

I principi cardine (consenso informato, trasparenza, proporzionalità) erano già chiari nelle versioni originarie della direttiva e-Privacy e poi del GDPR. Continuare a legiferare senza affrontare il vero nodo, cioè l’assenza di implementazione coerente e controlli efficaci, rischia di indebolire la fiducia nel diritto stesso.

L’unico pregio reale che questa riforma (se confermata) potrebbe avere, laddove fosse ben scritta, è proprio quello di agevolare l’applicazione effettiva della cookie law, oggi divisa tra più fonti normative. Unificare e semplificare le regole potrebbe finalmente consentire alle imprese di comprenderne la portata e rispettarle senza zone d’ombra.

Il Cookie Pledge: un laboratorio di soluzioni

La Commissione ha comunque ufficialmente lanciato il Cookie Pledge, un’iniziativa volontaria che coinvolge editori, piattaforme digitali, associazioni di consumatori e imprese tecnologiche con l’obiettivo di definire linee guida comuni per rendere i banner meno invadenti e più chiari, sperimentando soluzioni innovative in vista della futura legislazione.

In questo senso Bruxelles sembra voler evitare l’errore di scrivere norme in astratto senza confrontarsi con le modalità tecniche di implementazione.

Il fronte privacy: i rischi di un passo indietro

Molti esperti e associazioni per la tutela dei diritti digitali temono che la possibile semplificazione si trasformi in una riduzione delle garanzie effettive. Se, per esempio, le impostazioni browser venissero impostate su “accetta tutto” come default, gli utenti rischierebbero di perdere il controllo reale sui propri dati.

Un’altra preoccupazione riguarda la profilazione invisibile: con banner meno frequenti, gli utenti potrebbero dimenticare di essere monitorati, abbassando inevitabilmente la loro soglia di vigilanza.

Il punto di vista delle imprese: tra compliance e opportunità

Per le aziende, soprattutto nel settore del marketing digitale e dell’e-commerce, la cookie law ha rappresentato negli anni un costo significativo:

  • implementazione tecnica complessa;
  • gestione delle preferenze utente e aggiornamento costante dei sistemi;
  • rischi di sanzioni in caso di errori.

Una riforma potrebbe probabilmente semplificare la compliance, contribuendo ad uniformare le modalità di implementazione e riducendo la burocrazia digitale così da permettere alle aziende di concentrarsi sulla qualità del rapporto con il cliente. Resta tuttavia aperta la questione della trasparenza: il rischio reputazionale in caso di pratiche scorrette rimane comunque altissimo.

Per il tessuto imprenditoriale italiano, composto in larga parte da PMI, la cookie law è stata un terreno difficile, con molte aziende che si sono affidate a soluzioni preconfezionate senza un reale controllo legale e tecnico.
La riforma potrebbe per loro rappresentare una svolta positiva:

  • meno banner = meno attrito nella relazione con il cliente;
  • maggiore standardizzazione = meno costi di implementazione.

Per i professionisti della cyber security e del diritto digitale si aprirebbe una nuova stagione in cui potrebbe essere necessario interpretare le nuove regole, aggiornare policy interne, formare i dipendenti e ridefinire le strategie di data governance.

Una sfida di equilibrio: usabilità vs. protezione

Il cuore del dibattito, alimentato dall’indiscrezione trapelata, è uno solo: come bilanciare la necessità di una user experience fluida con la garanzia di un consenso realmente libero e informato? Un consenso semplificato rischia di essere ancora meno consapevole; un consenso troppo complesso rischia di essere ignorato.

La sfida della Commissione dovrebbe essere quella di trovare una terza via, che unisca ergonomia digitale e tutela dei diritti fondamentali.

L’era cookieless che non è mai arrivata

Per anni si è parlato di un futuro “cookieless”, un’era digitale in cui i cookie (soprattutto quelli di terze parti) sarebbero stati sostituiti da soluzioni più rispettose della privacy e meno invasive per gli utenti.

Colossi come Google avevano annunciato a più riprese l’abbandono dei third-party cookies, presentando alternative come il progetto Privacy Sandbox e altri strumenti basati su logiche di coorte e segmentazione anonima.

La realtà si è però dimostrata ben diversa: dopo rinvii su rinvii, lo stesso Google ha ammesso di non poter eliminare del tutto i cookie di terze parti dal suo browser Chrome: le pressioni del mercato pubblicitario, i limiti tecnici e il rischio di consolidare troppo potere nelle mani di pochi player hanno portato a una vera e propria resa su questo fronte.

Questo fallimento rende evidente un fatto che la notizia di una possibile riforma europea, paradossalmente, conferma, e cioè che dei cookie non si può fare a meno, perché restano la tecnologia cardine per garantire la personalizzazione dei servizi digitali, il finanziamento dei contenuti online e la stessa sostenibilità economica di gran parte del web.

La Commissione potrebbe quindi semmai cercare di semplificare il consenso, standardizzare le procedure o spostare la gestione a livello di browser, ma ciò che sembra riconfermato è proprio i cookie sono ancora lo strumento più diffuso, e in molti casi insostituibile, per gestire tracciamenti, profilazioni e pubblicità comportamentali.

Il fatto che, dopo sedici anni, e nonostante l’annuncio di una rivoluzione cookieless, l’Europa si trovi oggi a pensare di dover riformare proprio la cookie law è la dimostrazione lampante di questa dipendenza. In altre parole, nonostante le dichiarazioni di principio, i cookie sono ancora qui e resteranno: la sfida, quindi, non è certamente quella di eliminarli, ma di renderne l’uso più chiaro, equo e controllato.

Non è la legge a essere inadeguata

In questo dibattito, attribuire alla cookie law la colpa di aver rovinato l’esperienza degli utenti sul web è una scorciatoia alquanto retorica e da confutare necessariamente.

In realtà, il problema nasce da anni di implementazioni approssimative, scelte tecniche disomogenee e carenza di controlli.

La normativa europea aveva posto principi chiari che poi il mercato, talvolta per convenienza e talvolta per superficialità, ha tradotto in strumenti inefficaci e irritanti.

Per attuare una vera riforma, non occorre abbandonare i principi originari, ma piuttosto garantirne finalmente un’applicazione uniforme, vincolante e verificata.

La vera privacy digitale va oltre i cookie

La riforma della cookie law potrebbe essere senz’altro un banco di prova per l’Europa se avrà come obiettivo chiaro quello di restituire senso alla protezione dei dati personali, spostando l’attenzione dal formalismo dei clic alla sostanza delle tutele, in cui la privacy deve diventare parte integrante del design dei servizi digitali.

Per imprese, giuristi e professionisti della cyber security potrebbe aprirsi dunque un periodo cruciale: il cambiamento normativo potrebbe imporre nuovi modelli organizzativi e, si spera, offrire anche l’opportunità di costruire un rapporto più trasparente e sostenibile con i cittadini digitali.

A ben vedere, l’obiettivo sarebbe pretendere che le norme già vigenti siano rispettate, senza necessità di introdurre l’ennesima regolamentazione.

Nessuno si sognerebbe di guidare contromano giustificandosi con la difficoltà di leggere il Codice della strada; allo stesso modo, non è più plausibile tollerare che le aziende ignorino la direttiva e-Privacy solo perché richiede un’interpretazione combinata con il GDPR.

Ignorantia legis non excusat, e non dovrebbe farlo nemmeno nel digitale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

O
Tania Orrù
Privacy Officer e Consulente Privacy
Seguimi su

Who's Who

Argomenti

Canali

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

  • Google tag manager cos'è

  • la sentenza

    Google tag manager: cos'è e perché il consenso privacy online è a rischio

    01 Lug 2025

    di Andrea Michinelli

    Condividi
  • Telemarketing aggressivo, l’agenzia immobiliare non può schedare i proprietari di immobili: la sanzione

  • la sanzione

    Sky Italia ha violato le regole sul telemarketing: il mancato controllo sui dati costa caro

    04 Dic 2024

    di Rosario Palumbo

    Condividi
  • Governance privacy

  • governance

    Sistema di gestione privacy e modello organizzativo privacy: quali differenze

    07 Gen 2025

    di Giuseppe Alverone e Monica Perego

    Condividi
  • Consent-O-Matic, come cambia la gestione del consenso ai cookie

  • Estensioni dei browser

    Consent-O-Matic, come si semplifica la gestione del consenso ai cookie

    22 Gen 2025

    di Matteo Cuscusa

    Condividi

Articolo 1 di 5