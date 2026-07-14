Esercitazioni, drill, simulazioni, test: il momento della verità per la resilienza organizzativa

Alcune organizzazioni possiedono Business Continuity Plan e Disaster Recovery Plan formalmente impeccabili, senza averli mai messi alla prova. Questa è una delle fragilità più pericolose della resilienza contemporanea.

Un piano non testato non è una garanzia, ma soltanto un’ipotesi.

Il sesto capitolo di questa eptalogia, dedicata alla sequenza degli adempimenti per costruire la resilienza operativa richiesta dalla NIS 2, si focalizza sul legame tra fornitori, piano di BC e DS, analizzando la funzione strategica di esercitazioni, drill, simulazioni e test, mostrando perché la resilienza non possa essere valutata sulla qualità della documentazione, bensì sulla capacità concreta dell’organizzazione di reagire quando la realtà diventa avversa.

La domanda che separa la teoria dalla realtà

Ogni organizzazione dovrebbe avere il coraggio di porsi una domanda semplice e scomoda: siamo davvero sicuri che ciò che abbiamo scritto funzionerà durante una crisi?

Questa è una domanda che costringe ad abbandonare il terreno rassicurante della documentazione e ad entrare nella realtà operativa, dove le procedure non sono più righe ordinate ma azioni da compiere sotto pressione.

Qui iniziano le esercitazioni, i drill, le simulazioni, i test di recovery che per anni sono stati considerati passaggi finali, quasi accessori.

Oggi, invece, rappresentano il centro della resilienza perché un piano mai provato non è resilienza: è solo una previsione teorica.

Il documento non sente lo stress; le persone sì e la resilienza si misura esattamente lì, dove la teoria incontra la fatica delle persone.

Il grande equivoco dei piani approvati

Alcune organizzazioni sviluppano una convinzione pericolosa: pensano che un piano approvato equivalga a una capacità esistente; ma approvare un documento non equivale a saperlo mettere in pratica.

Il vero problema emerge proprio quando si tenta per la prima volta di applicare ciò che è stato scritto.

In quel momento si scopre se:

i ruoli sono chiari;

i tempi sono realistici;

le procedure sono praticabili;

le comunicazioni funzionano;

le escalation reggono;

i fornitori rispondono;

le decisioni vengono prese.

Le esercitazioni servono esattamente a scoprire dove il piano non funziona. È un cambio di prospettiva radicale: il test non è un rito di conferma ma uno strumento di scoperta.

La resilienza immaginaria

Esiste una forma di fragilità particolarmente insidiosa: la resilienza immaginaria. È la convinzione di essere preparati senza aver mai verificato davvero la propria capacità di risposta.

L’organizzazione possiede documenti, procedure, workflow, contatti ma nessuno ha mai testato se:

i tempi siano sostenibili;

le persone conoscano i propri ruoli;

i recovery siano eseguibili;

i fornitori siano pronti;

le comunicazioni reggano;

le decisioni possano essere prese rapidamente.

Finché tutto rimane sulla carta, tutto sembra coerente. Poi, però, arrivano le esercitazioni e inopinatamente emergono ritardi, sovrapposizioni, dipendenze nascoste, confusione.

È quindi un momento davvero prezioso perché l’organizzazione non guarda più il piano, ma inizia a guardare sé stessa.

Drill, simulazioni e tabletop exercise: tre modi di guardare la stessa verità

Ogni tipologia di prova osserva la resilienza da un punto diverso. Il drill allena la ripetizione, la rapidità, la familiarità con le azioni operative. La simulazione ricrea scenari realistici, costringe a interpretare informazioni incomplete, a coordinarsi, ad adattarsi, a decidere sotto pressione. Il tabletop exercise mette alla prova la governance: flussi decisionali, responsabilità, escalation, comunicazioni, priorità.

Spesso durante questi esercizi emergono le fragilità più profonde: indecisione, ruoli sovrapposti, leadership assente, criteri non condivisi.

Ogni prova illumina un pezzo diverso del sistema e tutte convergono verso la stessa domanda: l’organizzazione è davvero capace di reagire?

La crisi reale non segue il piano

Ogni organizzazione scopre prima o poi una verità: le crisi reali non si comportano come gli scenari immaginati. Arrivano più rapidamente o più lentamente, più confusamente o più estensivamente, più ambiguamente di quanto previsto.

A volte riguardano la singola organizzazione a volte sono simultanee mettendo in crisi anche la catena di fornitura.

Per questo motivo, le esercitazioni devono allenare la capacità di adattamento perché durante una crisi reale alcune informazioni saranno sbagliate, alcuni sistemi non risponderanno, alcuni fornitori non saranno disponibili, alcune persone mancheranno, alcune decisioni dovranno essere prese senza avere un quadro completo.

La resilienza autentica si realizza esattamente qui: non nella perfezione del piano, ma nella capacità di adattarsi mentre il piano incontra la realtà.

Le prove come sistema nervoso della resilienza

Una crisi mette sotto pressione l’intero sistema organizzativo: comunicazioni, leadership, tecnologia, decisioni, coordinamento, priorità.

Le esercitazioni servono a costruire familiarità con questa pressione perché creano abitudine, linguaggio comune, rapidità decisionale, memoria organizzativa.

Quanto più un’organizzazione si allena tanto più sviluppa riflessi collettivi. È questa la differenza tra organizzazioni formalmente conformi e organizzazioni realmente resilienti: le prime possiedono documenti mentre le seconde possiedono comportamenti.

La pianificazione delle esercitazioni deve essere poi adattata al cambiamento degli scenari dovuti a fattori interni o esterni dell’organizzazione quali: nuovi prodotti/servizi o processi, nuovi fornitori, esternalizzazione o internalizzazione di attività, introduzione di tecnologie emergenti, modifiche normative.

Le esercitazioni devono svolgersi in condizioni il più possibile vicine alla realtà, introducendo – quando utile – anche elementi non previsti dai piani, così da mettere davvero alla prova la resilienza dell’organizzazione in situazioni avverse.

Gli esiti delle simulazioni devono poi guidare la revisione e l’aggiornamento dei piani.

Il ruolo dei fornitori nei test

Alcune organizzazioni testano la resilienza considerando solo le risorse interne, ma oggi nessuna organizzazione opera da sola, avvalendosi di cloud provider, outsourcer, servizi SaaS, connettività, supporto specialistico: una parte essenziale della resilienza è esternalizzata.

Quindi, le esercitazioni dovrebbero verificare anche questa parte del sistema.

Proprio durante le prove si scopre se:

i fornitori rispondono nei tempi previsti;

le escalation funzionano;

le responsabilità sono chiare;

le procedure condivise sono praticabili.

È una scoperta preziosa perché permette di correggere vulnerabilità prima che arrivi una crisi reale.

La cultura dell’umiltà organizzativa

Le organizzazioni più mature non usano le prove per dimostrare bravura, ma per scoprire fragilità. È un vero e proprio atto di umiltà organizzativa che comporta accettare errori, limiti, imperfezioni, non per indebolirsi, ma per rafforzarsi.

Le esercitazioni producono il loro massimo valore quando fanno emergere problemi. È lì che nasce il miglioramento vero.

Come nasce la resilienza organizzativa

Un piano mai provato è una delle forme più pericolose di falsa resilienza perché crea un’illusione di preparazione che può dissolversi al primo impatto con la realtà.

La resilienza autentica nasce dalla capacità dell’organizzazione di mettersi alla prova, allenarsi, sperimentare, correggersi, imparare.

Drill, simulazioni, tabletop exercise e test di recovery sono i momenti in cui l’organizzazione scopre se le proprie capacità esistono davvero.

Così, la resilienza diventa comportamento collettivo.

Nel prossimo articolo analizzeremo cosa stanno realmente chiedendo l’ACN e il nuovo approccio europeo alla resilienza e perché il vero obiettivo non sia produrre documenti ma costruire capacità organizzativa concreta e verificabile.