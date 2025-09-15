Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

guida alla normativa

Direttiva NIS 2: impatto sui fornitori critici sul fronte cyber e su chi si credeva fuori perimetro

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

Un incidente che interessi questi soggetti può avere ripercussioni gravissime sulla sicurezza dei loro clienti. Ecco l’impatto della Direttiva NIS 2 sui fornitori critici, dal punto di vista della cyber security, e sui gruppi societari che, fino a quel punto, si ritenevano al di fuori del perimetro di applicazione della norma

Pubblicato il 15 set 2025
Claudio Telmon

Senior Partner – Information & Cyber Security, P4I – Partners4Innovation – Membro del comitato direttivo di Clusit

Direttiva Nis 2: i fornitori con evidenti criticità cyber

Fra i tanti soggetti ai quali si applica la Direttiva NIS 2 (EU/2022/2555), ve ne sono alcuni ai quali la norma dedica particolare attenzione. Si tratta dei soggetti elencati all’art. 21 comma 5 e ripresi in parte all’art. 23 comma 11.

Ecco l’impatto della Nis 2 sui fornitori la cui criticità, dal punto di vista della cyber security, è abbastanza evidente.

NIS 2 e supply chain: come gestire i fornitori per garantire sicurezza e privacy

NIS 2, fornitori con criticità cyber

Si tratta dei soggetti elencati all’art. 21 comma 5 e ripresi in parte all’art. 23 comma 11.

Sono i “fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, nonché i prestatori di servizi fiduciari”.

Sono soggetti la cui criticità dal punto di vista della cyber security è abbastanza evidente. Infatti, un incidente che interessi questi soggetti può avere ripercussioni gravissime sulla sicurezza dei loro clienti, che possono essere anche percentuali significative delle aziende ed organizzazioni che operano in determinati settori o filiere.

Inoltre, sono tipologie di aziende che, quando offrono i propri servizi pubblicamente, lo fanno spesso a livello internazionale.

Per questo, nei suddetti commi la Direttiva NIS 2 ha delegato alla Commissione europea il compito di adottare per questi soggetti, entro il 17 ottobre 2024:

  • atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnici e metodologici delle misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi di sicurezza;
  • atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo.

Direttiva NIS 2 e fornitori critici

La Commissione Europea ha assolto a questo compito con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2690.

Apparentemente si tratterebbe quindi di un regolamento che interessa solo alcuni fornitori di servizi particolarmente critici, ed in effetti non è stato considerato molto dalla generalità dei soggetti NIS 2, fino a quando, con la Faq 2.12 e 2.13, l’Acn ha chiarito che:

  • un soggetto rientra nell’ambito di applicazione anche qualora svolga solo in forma residuale attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV;
  • ai fini delle valutazioni circa l’ambito di applicazione non sono distinte le attività e i servizi svolti a favore di organizzazioni dello stesso gruppo di imprese o dello stesso consorzio rispetto a quelli svolti a favore di soggetti esterni al gruppo di imprese o al consorzio.

L’effetto sui fornitori che si ritenevano fuori dal perimetro

Queste due precisazioni, unite al criterio del bilancio consolidato come parametro per la valutazione delle dimensioni dell’azienda facente parte di un gruppo di imprese, ha avuto un effetto dirompente non solo sui gruppi che svolgono attività che li portano ad essere già di loro in perimetro NIS2, ma anche sugli altri gruppi societari, che fino a quel punto si ritenevano al di fuori del perimetro di applicazione della norma.

Questo, perché praticamente in ogni gruppo societario c’è una società del gruppo, che sia la capogruppo o una società di servizi infragruppo, che opera internamente al gruppo almeno come “fornitore di servizi (ICT) gestiti”.

Secondo questa interpretazione, queste società rientrano fra i soggetti ai quali si applica la norma, e quindi, fra l’altro, devono anche rispettare il Regolamento 2690.

Inutile dire che questa interpretazione ha sollevato dubbi e generato discussioni.

Interpretazioni dubbie, interviene l’Acn

Proprio per fugare questi dubbi interpretativi, l’Acn ha ritenuto utile, in occasione dell’incontro NIS2, istruzioni per l’uso” svoltosi a giugno ed organizzato con il Clusit e con gli Osservatori del Politecnico di Milano, non solo confermare questa interpretazione, ma anche precisare che da interlocuzioni informali avute con la Commissione europea, l’orientamento pubblicato con le FAQ è stato confermato come corretto.

Il rischio di non conformità

Nonostante questo, inoltre, diversi gruppi ritengono ancora non corretta questa interpretazione (che considerano sproporzionata e/o non coerente con gli obiettivi della Direttiva) e non si stanno adeguando agli obblighi che impone a queste categorie di soggetti, assumendosi naturalmente il corrispondente rischio di non conformità.

Particolarmente delicata la posizione di quei gruppi che, operando in settori in sé non in perimetro di applicabilità, non si stanno interessando della norma e quindi non sono tuttora a conoscenza di questa criticità.

Queste aziende non si stanno adeguando non per una cosciente valutazione ed assunzione di rischio, ma per carenza di informazioni.

Se escludiamo le aziende che operano sul mercato come fornitori pubblici dei servizi ai quali fa riferimento il Regolamento 2690, le aziende che offrono questi servizi infragruppo (nel seguito, per semplicità, “le società di servizi infragruppo”) per la maggior parte non hanno ancora approfondito molto i requisiti posti da questo regolamento.

Gli obblighi con scadenza al 31 luglio

Per lo più, finora si sono focalizzate sugli obblighi con scadenza al 31 luglio o sugli obblighi posti dalla Determinazione ACN 164179 e dai relativi allegati, ovvero i cosiddetti “obblighi di base”, rinviando comunque a dopo le ferie estive l’approfondimento delle attività da svolgere.

È ormai tempo però di avviare queste analisi, sia perché sono necessarie per pianificare correttamente gli investimenti per il 2026, sia perché il Regolamento 2024/2690 prevede alcune misure tecniche rilevanti e non coperte dagli “obblighi di base”.

Quindi, per quanto riguarda il dettaglio delle misure tecniche, operative e organizzative, nonché gli aspetti metodologici, le società di servizi infragruppo in perimetro hanno quindi tre fonti normative:

  • gli obblighi di base (Determinazione ACN 164179);
  • il Regolamento 2690;
  • almeno per alcuni aspetti applicabili a tutti i soggetti in perimetro NIS2, la legge 90/2024

Buone pratiche in ambito Nis 2 per i fornitori critici

Per quanto, alla fine, tutte queste norme facciano riferimento a buone pratiche consolidate nel settore della cyber security, e quindi sia possibile trovare un filo conduttore comune, ciascuna mette l’accento e precisa dettagli specifici, e quindi è importante analizzarle congiuntamente ed identificare le azioni richieste da ciascuna, definendo comunque poi un piano di adeguamento unico.

La complessità è aumentata anche dal fatto che ciascuna prende come riferimento diverse norme tecniche: se la normativa italiana prende come ovvio riferimento il nostro framework nazionale (seppure in versioni diverse, dato che la legge 90/2024 è stata emanata prima della pubblicazione della versione 2.1 del framework nazionale, al quale fanno invece riferimento gli obblighi di base), il Regolamento 2690 fa esplicitamente riferimento, al considerando (3), al framework ISO/IEC 27001, nonché alle norme tecniche ETSI EN 319401 e CEN/TS 18026 per alcuni aspetti specifici.

Precisazione sul framework ISO/IEC 27001

Disporre di una certificazione 27001 non comporta in sé la conformità tecnica alle norme di legge indicate.

Primo, perché il campo di applicazione della certificazione è generalmente limitato, mentre la Direttiva NIS2 si applica alla totalità dei sistemi e delle reti aziendali; secondo, perché, comunque, le norme di legge indicano specifici dettagli che non sono impliciti nei requisiti molto più generali della certificazione.

Infine, perché la norma richiede di avere un sistema di gestione efficace, e quindi è più tollerante rispetto a specifiche misure tecniche che non siano attualmente implementate ma siano gestite con una pianificazione coerente con le valutazioni di rischio.

Misure entro i termini indicati dalle singole norme

Le norme di legge, invece, pur essendo anch’esse basate principalmente su logiche di gestione del rischio, e consentendo in alcuni casi l’adozione di misure compensative dove non possano essere adottate quelle indicate, richiedono comunque l’adozione delle specifiche misure entro i termini indicati dalle singole norme.

A questo riguardo, mentre per gli obblighi di base, i termini per l’adeguamento sono gennaio 2026 per la notifica degli incidenti significativi, e ottobre 2026 per le altre misure, il Regolamento 2690 non indica dei termini, e quindi dovrebbe essere di principio “immediatamente efficace”.

In realtà, la maggior parte delle aziende sta pianificando ragionevolmente l’adeguamento insieme agli obblighi di base, quindi entro le relative scadenze.

Il Regolamento 2024/2690

Esaminiamo quindi il Regolamento 2024/2690. Si può considerare diviso in due parti:

  • una prima parte specifica ulteriormente, come previsto appunto dall’art. 23 della Direttiva NIS2, i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo
  • una seconda parte, composta essenzialmente dall’allegato 1, specifica maggiormente i requisiti corrispondenti essenzialmente a ciascuna lettera dell’art. 21 comma 2 della Direttiva NIS2, ovvero le misure di gestione dei rischi.

Per quanto riguarda la parte sulla specifica degli incidenti, è composta sostanzialmente:

  • dall’art. 3, che dà dei criteri da adottare da parte di tutti i soggetti a cui è applicabile il regolamento;
  • dall’art. 4, che indica come incidenti ricorrenti che si presentino ripetutamente con determinate caratteristiche, debbano essere considerati collettivamente un unico incidente significativo;
  • dagli articoli da 5 a 14, che definiscono ulteriormente delle casistiche di incidenti significativi per diverse categorie di soggetti ai quali si applica il Regolamento.

Al netto eventualmente dei criteri dell’art.3, è difficile che da queste casistiche di incidenti si possa dedurre qualcosa di rilevante per altre categorie di soggetti in perimetro NIS2.

Esempi su categorie di soggetti in perimetro NIS 2

La maggior parte delle categorie comprende un criterio basato sui tempi di fermo o sul rallentamento dei servizi, nella maggior parte dei casi con una soglia di 20 o 30 minuti di indisponibilità.

È chiaro che se l’indisponibilità di un servizio fiduciario pubblico può rappresentare una criticità già con 20 minuti di fermo, se, per esempio, facciamo riferimento a un soggetto del settore manifatturiero in perimetro NIS 2, sono molto pochi i servizi per i quali un fermo così breve rappresenti veramente una criticità.

Rimangono comunque criteri che le società di servizi infragruppo devono considerare per le tipologie di servizi che forniscono, in particolare tipicamente almeno quelli dell’art. 3, che si applicano anche ai fornitori di servizi gestiti.

Opportunamente, l’art. 3 non comprende criteri sui tempi di fermo, mentre la fornitura di servizi di datacenter, che fra i servizi infragruppo è abbastanza comune, una parziale indisponibilità di un’ora deve già essere segnalata.

L’allegato 1

Molto più interessante, naturalmente, l’allegato 1, che definisce le modalità di implementazione dei requisiti dell’art.21 comma 2 in modo spesso più dettagliato e impegnativo di quanto non prevedano gli obblighi di base.

A titolo esemplificativo, si parla esplicitamente di individuazione dei single point of failure, di riesami indipendenti della sicurezza, delle tipologie minime di eventi che devono essere monitorate e registrate, di struttura minima delle procedure di risposta agli incidenti.

Un’intera sezione, la 6.8 è dedicata alla segmentazione della rete. Singoli punti
possono avere un impatto rilevante sulle modalità di gestione dei sistemi e delle reti.

Per esempio, il punto 6.7.2 lettera e), richiede di “non utilizzare sistemi impiegati per l’amministrazione dell’attuazione della politica di sicurezza per altre finalità”; un requisito certamente in linea con le migliori pratiche di settore per un fornitore critico, ma che può certamente risultare oltre le normali buone pratiche per una società di servizi infragruppo.

La guida di Enisa su NIS e fornitori critici

In relazione a queste misure, l’agenzia europea ENISA, coerentemente con il proprio mandato e con le indicazioni della Direttiva NIS2, che prevede che su molti temi assista la Commissione europea con la propria competenza tecnica, ha pubblicato una guida di implementazione tecnica (Technical implemetation guidance 5 ) relativa appunto al Regolamento 2690.

Questa guida fornisce quindi indicazioni metodologiche e implementative, riprendendo i punti dell’allegato 1 e fornendo per ciascuno una guida implementativa (“guidance”) e un elenco di esempi di evidenze.

La guida è quindi ancora più dettagliata, anche se non sempre è immediato ricondurre i punti delle sezioni di guida ai singoli requisiti posti dal regolamento, né ne facilita sempre realmente la comprensione.

Per esempio, la guida implementativa relativa al punto 6.7.2 sopra citato non sembra di grande aiuto nell’interpretazione della corretta implementazione della citata lettera e).

In effetti, sembrerebbe che tutti i punti da a) a i) siano coperti dai primi tre bullet della guida implementativa.

Fra questi, il terzo bullet indica di considerare un accesso alla rete zero-trust, concetto che viene ampliato in una nota a pié di pagina, arrivando al concetto di microsegmentazione, ma senza supportare una valutazione di cosa sia realmente richiesto per soddisfare specificamente il punto e).

Fortunatamente, per molte delle misure più impegnative viene appunto indicato di “considerarne” l’adozione, il che lascia spazio alla scelta di non farlo, purché vi sia una adeguata e documentata motivazione.

Dobbiamo sempre ricordare infatti, che in presenza di requisiti di conformità normativa, la documentazione delle valutazioni e delle scelte fatte è fondamentale, per poter dare evidenza della loro coerenza con le norme e con le valutazioni di rischio.

NIST Cybersecurity Framework 2.0

Il documento, nella sezione di introduzione, riprende le norme tecniche citate dal Regolamento 2690, aggiungendo però anche il Framework CSF 2.0 del NIST, sul quale è basato il nostro framework nazionale, e fornisce anche una mappatura dei requisiti del regolamento con diversi framework.

Tuttavia, nelle note a piè di pagina, fa riferimento a molti altri standard e buone pratiche, internazionali e non.

Una guida puramente consultiva

È bene precisare comunque che il disclaimer della guida indica chiaramente che la guida non è legalmente vincolante (legally binding) ed ha carattere puramente consultivo.

Nonostante ciò, la Technical implementation guidance di ENISA non può non essere un documento cardine per chi debba adeguarsi al Regolamento 2690, quantomeno per assicurarsi di aver “considerato” tutte le misure indicate: dove vi sia una guida da parte di un’agenzia europea relativa a buone pratiche nell’implementazione di una norma europea infatti, decidere di ignorarla espone a dover poi, magari in occasione di un incidente, dimostrare che le proprie scelte difformi siano state corrette, per quanto magari non efficaci sull’incidente specifico.

Meglio in generale considerare la guida e dare evidenza di come le eventuali scelte difformi siano state a priori ponderate in relazione ai rischi, ai costi ed all’efficacia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Claudio Telmon
Senior Partner – Information & Cyber Security, P4I – Partners4Innovation – Membro del comitato direttivo di Clusit

Who's Who

Argomenti

Canali

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

  • NIS 2: cosa cambia con gli obblighi di base dell'Acn

  • guida alla normativa

    NIS 2 e recepimento italiano: regole e adempimenti per le aziende

    04 Ott 2024

    di Cesare Gallotti

    Condividi
  • Dora e Nis 2: come gestire la catena di fornitura

  • supply chain

    DORA e NIS 2: come gestire la catena di fornitura

    17 Feb 2025

    di Giancarlo Butti

    Condividi
  • Modello Pay or consent: le implicazioni privacy delle sanzioni della Commissione Ue

  • Unione europea

    L'Enisa NIS360 ci dice a che punto siamo nella compliance NIS2

    10 Mar 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
  • La Direttiva NIS 2 guadagna la versione 2.1 del framework nazionale per la cyber security e la Data protection

  • aggiornamenti

    Il nuovo Framework nazionale per la cybersecurity è la linea guida per la compliance NIS2

    16 Apr 2025

    di Giorgio Sbaraglia

    Condividi

Articolo 1 di 5